"Gilets jaunes" : le travail des médias jugé "mauvais" par plus d'un Français sur deux

Le journal "La Croix" a publié son baromètre annuel sur la confiance des Français dans les médias.

Le baromètre sur la confiance des Français dans les médias, publié tous les ans par l'institut Kantar Sofres pour La Croix, révèle dans son édition 2019, publiée jeudi 24 janvier, que seuls 32% des personnes interrogées se disent satisfaites du traitement médiatique du mouvement des "gilets jaunes", tandis que 51% la trouvent mauvaise.

Les sondés reprochent notamment aux médias, à 67%, d'avoir dramatisé les événements, de ne pas avoir permis de "bien comprendre" la mobilisation et 52% des interrogés estiment que radios, télévisions et presse écrite ont trop laissé "s'exprimer les points de vue extrêmes".

D'une certaine façon, on est sommés de remettre en cause notre fonctionnement, notre manière de travailler.François Erneweinà franceinfo

"Moi je préfère, plutôt que le constat de la situation, réfléchir aux conséquences que cela peut avoir pour les médias", a réagi sur franceinfo, jeudi 24 janvier, François Ernewein, rédacteur en chef du journal La Croix. "[Il faut] par exemple, plus de transparence sur la manière dont nous traitons l'information mais aussi plus de pédagogie pour expliquer que nous ne sommes pas simplement les porte-micros de toutes les pulsions qui traversent le pays."

"Dans média, il y a médiation, poursuit François Ernewein, c'est-à-dire entre les gens qui savent et ceux qui ne sont pas au courant. Donc il y a un travail pédagogique qui s'attache à l'activité de journaliste. Le défi aussi pour les médias, c'est de travailler leur diffusion à partir de l'usage réel des gens. Il faut arrêter de croire qu'il suffit de faire un bon journal ou d'une bonne info pour toucher les gens. Il faut s'intéresser aussi à la manière et à la relation précise qu'ils ont avec l'information, où ils vont la chercher...", ajoute le rédacteur en chef.

Sur ce dernier point, le sondage montre que les Français s'informent majoritairement sur la mobilisation via les journaux télévisés des chaînes généralistes (64%), suivis de la radio (38%), les chaînes d'information (37%), Facebook (26%), la presse quotidienne (17%), les sites et applications de la presse écrite (15%) et les médias uniquement en ligne (6%).

L'hostilité envers les journalistes "justifiée" à 23%

François Ernewein a également réagi à l'idée de La France Insoumise - reprise par le ministre de la Culture Franck Riester - de mettre en place un conseil de déontologie que pourrait saisir les citoyens. "La discussion est infinie. L'expérience pour l'ordre des médecins [doté d'un conseil déontologique], ce n'est pas forcément le meilleur exemple pour réguler l'activité d'une profession. La question qui se pose et la demande a déjà été formulée c'est qu'il serait assez logique que chaque média expose clairement dans une sorte de 'contrat de confiance' quelles sont ses pratiques en matière d'information, de publicité etc. Ça, ce serait vraiment génial", a-t-il conclu.

Concernant l'hostilité à l'égard des journalistes lors de la couverture du mouvement des "gilets jaunes", 23% la trouvent "justifiée" et 32% la condamnent.

Étude réalisée par Kantar Sofres / Kantar Media pour La Croix entre le 3 et le 7 janvier, selon la méthode des quotas, auprès d'un échantillon national de 1 000 personnes, représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus.