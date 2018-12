"Gilets jaunes" : le profil des interpellés

Le nombre d'interpellations samedi 8 décembre, en marge de la mobilisation des "gilets jaunes", est impressionnant. "Pas moins de 900 adultes et 100 mineurs ont été placés en garde à vue hier", rapporte la journaliste de France 2 Sophie Neumayer, précisant au passage que les plus jeunes ont surtout été interpellés en fin de journée, au moment des pillages. Concernant le profil des personnes arrêtées, "ce sont des hommes surtout, de moins de 40 ans, venus d'un peu partout en France, et inconnus des services judiciaires".

Une centaine d'individus jugés en comparution immédiate

Comme la semaine dernière, ces profils sont identifiés comme plutôt proches de l'ultradroite et de l'ultragauche. Ce dimanche soir, "le procureur de Paris a pris la parole pour dire qu'il ne laisserait pas impunies ces dégradations et ces violences", rapporte la journaliste en direct du palais de justice. Avant d'ajouter : "Au moins une centaine d'individus doit être jugée demain et après-demain ici, en comparution immédiate, au tribunal de Paris".

Le JT

Les autres sujets du JT