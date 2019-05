"Gilets jaunes" : le point sur les rassemblements région par région

Pour le 27e samedi consécutif, les "gilets jaunes" se rassemblent dans plusieurs villes de France. Voici le point région par région, à 16h.

Vers un regain de la mobilisation ? Les "gilets jaunes" lancent une 27e journée de manifestations, samedi 18 mai, six mois après le début de cette contestation sociale inédite, et à une semaine des élections européennes.

Paris

Dans la capitale, quelques centaines de "gilets jaunes" se sont retrouvés au pied de la tour Total, d'après la journaliste de franceinfo sur place. À 13h, ils étaient entourés d'un cordon de CRS et encadrés par de nombreux cars de gendarmes mobiles. Le cortège s'est ensuite élancé, direction le Sacré-Cœur, dans une ambiance détendue.

Paris manif des gilets jaunes #Acte27 pic.twitter.com/KLNe9bxpbi — justine leclercq (@justinelec) 18 mai 2019

Toulouse

À Toulouse, 2 000 "gilets jaunes", défilent, selon France Bleu Occitanie. Ils empruntent les rues piétonnes pour contourner la place du Capitole. Les CRS chargent pour dégager les manifestants qui voulaient entrer sur la place du Capitole.

Reims

A Reims, plus de 1 000 "gilets jaunes" manifestent, rapporte France Bleu Champagne-Ardennes. Rue Voltaire, des "gilets jaunes" ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont dégainé LBD et gaz lacrymogènes. Les vitrines du magasin Adidas ont été brisées et des manifestants sont entrés.

Nancy

A Nancy, au moins 600 "gilets jaunes" manifestent. Ils ont accroché un "gilet jaune" à la façade de la Métropole du Grand Nancy et décroché le drapeau de l'Union européenne. Les premiers tirs de gaz lacrymogènes ont eu lieux et un face à face avec les forces de l'ordre a lieu rue Charles III, rapporte France Bleu Sud Lorraine. Certains manifestants sifflent ou entonnent des chants anti-police.

Saint-Nazaire

350 "gilets jaunes" sont aussi rassemblés devant la gare de Saint-Nazaire, d'après France Bleu Loire Océan. Certains rentrent dans le périmètre interdit et tombent sur un cordon de gendarmes. Les commerçants rangent leurs étals.

Caen

A Caen, environ 200 "gilets jaunes" défilent dans les rues, indique France Bleu Normandie. Certains ont retiré leurs gilets et ont réussi à entrer dans la zone interdite du centre-ville. Les forces de l'ordre les dispersent.

Saint-Étienne

A Saint-Etienne, près de 200 "gilets jaunes" manifestent devant la préfecture, rapporte France Bleu Saint-Etienne Loire.

Guéret

A Guéret, Priscillia Ludosky a rejoint les quelques 70 "gilets jaunes" de la Creuse qui s'étaient installés sur le rond-point Opel de Guéret et qui sont partis pour le centre-ville. D'après France Bleu Creuse, une quarantaine de manifestants faisaient aussi un barrage filtrant au rond-point de l'Europe, à Guéret toujours.