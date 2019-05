"Gilets jaunes" : le point sur la mobilisation en France

Des "gilets jaunes" sont rassemblés dans plusieurs villes pour un 28e samedi de mobilisation.

Plusieurs rassemblements de "gilets jaunes" ont lieu samedi 25 mai, notamment à Amiens, point de rendez-vous national. Au total, 3 200 "gilets jaunes" manifestent partout en France selon un décompte du ministère de l'Intérieur à 14h.

À Amiens (Hauts-de-France), la situation s'est tendue aux alentours de 14h30. Plus de 1 200 manifestants, partis du parc de la Hotoie, ont commencé à jeter des projectiles sur les forces de l'ordre, devant le cirque Jules-Verne, selon la préfecture, qui fait aussi état de "quelques dégradations" contre des banques et des compagnies d'assurance. La préfecture précise que parmi les 1 200 manifestants se trouvent 100 black blocs et 600 personnes "au comportement hostile". 27 personnes ont été interpellées. Les manifestants sont entrés dans le centre-ville d'Amiens, malgré l'interdiction de manifester rapporte France Bleu Picardie.

La situation se tend à Amiens. Premiers jets de projectiles sur les forces de l'ordre devant le Cirque Jules Verne #giletsjaunes #Acte28 pic.twitter.com/82NIs9fZnc — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) May 25, 2019

À Paris (Ile-de-France), 1 200 "gilets jaunes" manifestent selon le ministère de l'Intérieur. La préfecture de police indique que 5 026 contrôles préventifs et 64 interpellations ont été menés à 12h45.

Autre cortège dans les rues de #Caen , celui des #GiletsJaunes , repartis pour un nouveau samedi. Environ 250 personnes marchent autour du centre ville, interdit d’accès pic.twitter.com/7xYB2wxKG9 — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) May 25, 2019

À Bordeaux, les "gilets jaunes" sont de moins en moins nombreux à battre le pavé. A leur départ de la place de la Bourse, ils étaient environ 300 ce samedi après-midi, selon France Bleu Gironde.

À Bayonne, 300 personnes défilent pour le climat, avec des "gilets jaunes", rapporte France Bleu Pays Basque.

À Caen (Normandie), environ 250 personnes marchent autour du centre-ville, interdit, selon France Bleu Normandie.

À Lille, une centaine de "gilets jaunes" défilent dans le calme, selon France Bleu Nord.