"Gilets jaunes" : le point sur la mobilisation à Paris et en région

Les "gilets jaunes" manifestent pour le 22e samedi consécutif après les annonces attendues d'Emmanuel Macron pour boucler le grand débat. Le point de la mobilisation région par région.

Prélude à la "grande journée" promise par les "gilets jaunes" le 20 avril, après les annonces attendues d'Emmanuel Macron pour boucler le grand débat, samedi 13 avril est donné comme un tour de chauffe. Les "gilets jaunes" manifestent de nouveaux dans plusieurs villes de France, également pour dénoncer la loi anti-casseurs entrée en vigueur jeudi.

Ile-de-France

À Paris, un premier cortège, déclaré par des "gilets jaunes" pour "la défense du droit de manifester" et "l'abrogation de la loi liberticide" doit aller jusqu'à la place de la République d'où s'élancera ensuite une marche pour "la liberté de manifester", organisée par plusieurs associations (dont LDH, Amnesty, Attac, Unef, SOS Racisme...). La préfecture de police a pris un arrêté interdisant tout rassemblement de "gilets jaunes" sur les Champs-Élysées et les rues perpendiculaires.

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

À Toulouse, déclarée "capitale nationale" du mouvement le temps de ce samedi 13 avril, attend entre 13.000 et 15.000 manifestants venus de la France entière sont attendus. Vers 11h, ils étaient déjà plusieurs centaines rassemblés place Wilson, dans une ambiance plutôt festive. Le cortège devait partir à midi depuis le métro Jean Jaurès avec en tête deux figures du mouvement : Maxime Nicolle et Priscilla Ludosky. Malgré l'ampleur de la manifestation, les commerçants et artisans de Toulouse ont décidé de garder leur rideau ouvert. Le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté d'interdiction de manifester sur la place du Capitole entre 10 heures et 21 heures. Évoquant une "volonté d'en découdre" des mobilisés dans la ville, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner a prévenu vendredi qu'il y aura un dispositif "proportionné".

Hauts-de-France

Dans le Nord-Pas-de-Calais, on fait cause et route commune pour cette 22e journée de mobilisation. Une marche s'est élancée à 5 heures du matin, depuis le cinéma Pathé de Liévin, à côté de Lens. Les manifestants se sont rendus à pied à Lille, pour rejoindre le cortège qui partira de la Place de la République à 14 heures. Les gilets jaunes se dirigeront directement vers la rue Nationale, les boulevards Montebello et Victor Hugo avant de revenir par la rue Solférino. La préfecture a interdit les manifestations dans l'hyper-centre, vers le quartier des gares et de la Grand place. C'est une première à Lille.

Nouvelle-Aquitaine

À Bordeaux, France Bleu Gironde faisait état à 11h30 d'une petite mobilisation de 300 personnes contre la loi anti-casseurs. Les manifestants se sont arrêtés place des Droits de l'Homme, devant l'école de la magistrature.

À Pau, France Bleu Béarn indiquait quelque 150 "gilets jaunes" à 10h45.

Occitanie

À Montauban dans le Tarn-et-Garonne, le préfet du département a interdit le centre-ville aux "gilets jaunes" dimanche 14 avril.

À Dions dans le Gard les gilets jaunes sont de retour sur la nationale 106 depuis le début de la matinée. Environ 80 manifestants ont mis en place un barrage filtrant pour les voitures et bloquant pour les camions, selon la préfecture du Gard. Une déviation est mise en place par les services de l'état pour permettre le passage des camions et des transports en commun.

Auvergne-Rhône-Alpes

À Lyon, un arrêté préfectoral interdit les manifestations dans une partie de l'hyper-centre de la ville.

Normandie

À Rouen, la police nationale a indiqué que les gilets jaunes s'étaient rassemblés rue des Faulx d'où le cortège s'est élancé à 10h30.

Au Havre, la manifestation des gilets jaunes et de la CGT rassemblait un peu plus de 200 personnes devant l’hôtel de ville à 10h30. Le cortège se dirigeait en direction de la rue de Paris et des quais et doit revenir à l’Hôtel de Ville.

À Caen, une quarantaine de gilets jaunes commençait à se rassembler sur l'esplanade de l'université à 11h25, avant la marche de cet après-midi, a constaté France Bleu Normandie.

Pays de la Loire

À Laval, cela faisait plusieurs week-ends consécutifs que les Gilets Jaunes de la Mayenne ne s'étaient pas mobilisés. Mais ce samedi 13 avril, un rassemblement régional était prévu d'abord à 10 heures au rond-point du Gué d'Orger. Le cortège s'est élancé ensuite en direction du centre-ville.

Centre-Val de Loire

À Châteauroux, une centaine de personnes ont manifesté ce samedi matin devant la préfecture de l'Indre pour marquer leur opposition à la loi anti-casseurs.