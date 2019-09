"Gilets jaunes" : le maire de Brest découvre des bâches insultantes devant sa maison

L'élu a publié une photo sur laquelle on peut voir écrit sur deux bâches vertes : "GJ dans ton cul".

"Certains ont donc trouvé ma maison à Brest." Samedi 7 septembre alors que les "gilets jaunes" ont fait leur rentrée, le maire socialiste de Brest Francois Cuillandre a découvert des bâches insultantes sur le portail de sa maison. Comma l'a repéré France Bleu Breizh Izel, l'élu a publié une photo sur laquelle on peut voir écrit sur deux bâches vertes : "GJ dans ton cul".

Cela confirme que un, je n’ai pas de duplex aux Capucins et que deux, le goût en matière de décoration n’est pas une compétence partagée par tous... pic.twitter.com/tboRUPtsp7 — François Cuillandre (@FCuillandre) September 7, 2019

Pour leur rentrée, quelques milliers de "gilets jaunes" se sont rassemblés dans plusieurs grandes villes, des heurts ont éclaté et des dégâts ont été signalés. A Montpellier, une voiture de police, sans occupants, a été incendiée. A Rouen, où tout rassemblement était interdit dans le centre-ville, plusieurs vitrines de commerces ont été brisées tandis que des vitres du tribunal ont été cassés. A Paris encore, plus de 800 "gilets jaunes" se sont réunis et les forces de l'ordre ont procédé à 107 interpellations, selon la préfecture de police.