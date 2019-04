"Gilets jaunes" : le journaliste Gaspard Glanz a interdiction de venir à Paris les samedis en attendant son procès en octobre

Le journaliste Gaspard Glanz sera jugé jugé le 18 octobre au tribunal de Paris pour "outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique", a appris franceinfo lundi 22 avril. En attendant son procès, Gaspard Glanz a interdiction de se rendre à Paris tous les samedis ainsi que le 1er mai, conformément aux réquisitions du parquet. Son avocat, Raphaël Kempf, annonce son intention de "contester" cette décision.

Gaspard Glanz est interdit de paraître à Paris tous les samedis et le 1er mai jusqu'à l'audience du 18 octobre. Avec Me @Ainoha_Pascual nous regrettons cette décision qui porte atteinte à la liberté de la presse et à celle de travailler. Nous allons la contester.