"Gilets jaunes" : le commerce impacté

Ils sont parfois résignés. En plein cœur de Montmartre, les "gilets jaunes" étaient là de façon inhabituelle. Les commerçants ont été obligés de fermer. "On a peur qu’ils cassent tout", précise l’un. Mais si certains s’inquiètent, d’autres soutiennent le mouvement. "La journée est foutue pour nous commerçants, maintenant je les comprends. On a un président qui n’écoute pas notre peuple. Quand on dit que le SMIC ne suffit pas, il nous met des mesurettes pour nous calmer et il n’y a rien qui change", clame haut et fort ce volailler.

Secteur bloqué

Près de la Madeleine, les "gilets jaunes" étaient parfois à cinq mètres des commerces. Beaucoup se mettent à l’abri et craignent pour leur activité et leurs marchandises. À trois jours du réveillon, les rues sont bloquées, difficile de travailler pour un traiteur de luxe. Les achats de dernière minute n’ont pas été découragés pour autant. Un acte 6 difficile pour ceux censés réaliser un gros chiffre d’affaires pour les fêtes de fin d’année.

