"Gilets jaunes" : Eric Drouet condamné à 500 euros d'amende avec sursis pour port d'arme prohibé

Le tribunal l'a en revanche relaxé pour participation à un groupement en vue de commettre des violences.

Eric Drouet, chauffeur routier, figure des "gilets jaunes" a été condamné à 500 euros d'amende avec sursis mercredi 4 septembre par le tribunal correctionnel de Paris pour "port d'arme prohibé", a appris franceinfo auprès de son avocat, Khéops Lara. Il a été relaxé pour "participation à un groupement en vue de commettre des violences".

Il était poursuivi pour avoir participé à une manifestation non-déclarée avec un bâton dans son sac, considéré comme une matraque selon l'accusation.

Devant le tribunal correctionnel de Paris, le 5 juin, le parquet avait requis quatre mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende contre le chauffeur routier de Seine-et-Marne, tandis que son avocat avait plaidé la relaxe. Selon le procureur Eric Drouet était "volontairement venu avec une matraque", et "quand on vient avec une matraque on est dans une logique de violence", avait déclaré le magistrat.

Déjà condamné en mars dernier

Porte-voix des revendications des "gilets jaunes", Eric Drouet, 34 ans, avait été interpellé dans l'après-midi du samedi 22 décembre lors de l'acte 6 de ce mouvement de contestation de la politique gouvernementale, au milieu de quelques dizaines de manifestants bloqués par les forces de l'ordre dans une rue du quartier parisien de la Madeleine.

Le 29 mars dernier à Paris, Eric Drouet a été condamné à 2 000 euros d'amende, dont 500 avec sursis pour l'"organisation" "sans déclaration préalable" de la manifestation du 22 décembre et d'une autre le 2 janvier. Contestant être un "organisateur" du mouvement, il a fait appel.