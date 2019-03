DIRECT. "Gilets jaunes" : Bordeaux "ville morte", Avignon possible rendez-vous national... Les manifestants dans la rue pour leur 20e samedi

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron a beau assurer avoir "compris le message" des manifestants qui "ne sont pas violents", le mouvement continue. Sur les réseaux sociaux, de nombreux rassemblements sont annoncés partout en France, samedi 30 mars, à l'occasion du 20e weekend de mobilisation des "gilets jaunes". En parallèle, les autorités ont interdit les manifestations dans de nombreuses villes, à commencer par certains quartiers de Paris. La mobilisation est annoncé particulièrement forte à Bordeaux (Gironde) et Avignon (Vaucluse).

Le maire de Bordeaux "décrète la ville morte". La préfecture de la Gironde redoute la présence de "certains groupes, violents et très déterminés", malgré l'interdiction de manifester dans de nombreuses rues et places du centre ville, l'un des bastions des "gilets jaunes". "On nous annonce des centaines de casseurs, de gens qui sont là pour en découdre, a mis en garde le maire Nicolas Florian. C'est une journée qui peut être apocalyptique." Il a appelé les habitants à rester chez eux et les commerçants à baisser le rideau.

Avignon, rendez-vous national ? Dans cette ville du sud-est, un appel national à manifester a été lancé sur les réseaux sociaux. Citant "la présence prévisible de personnes appartenant à des groupes activistes violents", la préfecture du Vaucluse a interdit tout rassemblement ou manifestation du mouvement de 9 heures à minuit, "intra-muros" et sur plusieurs axes périphériques. Les "gilets jaunes" ont néanmoins donné rendez-vous à midi au Palais des Papes, lieu symbolique chargé d'histoire, arguant qu'"il n'est pas interdit de se promener".

De nombreuses interdictions de manifestations. A Paris, elles ont de nouveau été interdites sur les Champs-Elysées et la place de l'Etoile, ainsi que dans un vaste périmètre comprenant l'Elysée et l'Assemblée nationale. Mais des appels à se rassembler place du Châtelet ou Gare de l'Est en fin de matinée pour rallier la place du Trocadéro, circulent sur internet. A Saint-Etienne, Epinal et Rouen, les préfectures ont également interdit les manifestations pour prévenir violences et pillages. Des manifestations ont été annoncées à Marseille, Rennes, Caen, Rouen, Montbéliard, Strasbourg ou encore Nice.

Eric Drouet condamné vendredi. Cette figure des "gilets jaunes", qui conteste être un "leader" du mouvement, a écopé de 2 000 euros d'amende, dont 500 avec sursis, pour l'"organisation" de deux manifestations parisiennes "sans déclaration préalable". Son avocat a annoncé qu'il allait faire appel et a affirmé à l'occasion du délibéré que son client ne participera pas "a priori" au 20e samedi de mobilisation.