"Gilets jaunes" à Paris : 29 stations de métro et cinq de RER fermées dimanche

La réouverture se fait sur ordre des autorités préfectorales, précise la RATP.

29 stations de métro et cinq de RER sont fermées, dimanche 17 novembre, à Paris, en raison de la poursuite des manifestations des "gilets jaunes". "Les trains ne marquent pas l'arrêt, les correspondances ne sont pas assurées", précise la RATP sur son site.

Perturbations sur les lignes 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12 et 13 ainsi que les RER A et C

Depuis 7 heures ce dimanche, "sur ordre de la Préfecture de police, en raison de plusieurs manifestations sur la voie publique", une trentaine stations de métro et de RER sont fermées à Paris. "La réouverture se fait sur ordre des autorités préfectorales", précise le site de la RATP.

Stations de métro et RER fermées au public, dimanche 17 février. (FRANCEINFO)

La ligne 1 est la plus touchée. Le métro ne marque pas l'arrêt aux stations Tuileries, Argentine, Georges V, Champs-Élysées-Clémenceau, Charles-de-Gaulle-Étoile, Franklin D. Roosevelt, et Concorde.

Le trafic des RER est aussi perturbé sur les lignes A (Auber, Charles-de-Gaulle-Etoile) et C (Invalides, Pont de l'Alma, Champ-de-Mars-tour Eiffel).

Certaines lignes de métro sont interrompues : la ligne 2 entre les stations Porte Dauphine et Courcelles et la ligne 6 entre les stations Trocadéro et Charles-de-Gaulle-Étoile. "La reprise du trafic a lieu sur autorisation des autorités préfectorales", indique la RATP sur son site. Certaines lignes de bus sont "susceptibles d'être déviées ou limitées".

Enfin, certaines lignes de bus sont déviées ou limitées. Celles qui peuvent être concernées dimanche sont les lignes 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 138, 163, 164, 165, 173, 215, 244, 302 et341.