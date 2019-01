Européennes : LREM repasse devant le Rassemblement national, selon un sondage

Une liste "gilets jaunes" serait créditée de 7,5% des voix.

La liste La République en Marche aux élections européennes est en hausse de 5 points en un mois et repasse devant celle du Rassemblement national, selon un sondage Ifop Fiducial pour Sud Radio et Valeurs actuelles diffusé mercredi 16 janvier.

Deux hypothèses ont été retenues par l'Ifop, en fonction de la présence ou non d'une liste "gilets jaunes", lors du scrutin du 26 mai. Dans la première hypothèse, sans liste "gilets jaunes", la liste LREM (alliée au MoDem) arriverait en tête avec 23% d'intentions de vote (+5), devançant de deux points celle du RN qui passe à 21% (-3).

La liste des Républicains recueillerait 10% (-1), celle de La France Insoumise 9,5% (+0,5), devant celles de Debout la France (7,5%, -0,5) et d'Europe Écologie Les Verts (6,5%, -1,5). Suivent la liste du Parti socialiste à 4% (-0,5), celles de l'UDI (3,5%, +0,5), de Résistons de Jean Lassalle (3%, +0,5), celles de Générations (2,5%, -1) et du Parti communiste (2,5%, =), puis celles du NPA à 1,5% (=), des Patriotes (1,5%, +0,5) et de l'UPR à 0,5% (=).

Dans l'hypothèse de la présence d'une liste "gilets jaunes", la liste LREM resterait en tête avec 23%, mais celle du RN ne serait créditée que de 18,5%. La liste LR resterait à 10% d'intentions de vote et celle des "gilets jaunes" serait créditée de 7,5%, devant celle de LFI reléguée à 7% et celle de Debout la France (6%).

Enquête réalisée en ligne les 8 et 9 janvier auprès de 1.007 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.