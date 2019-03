ENQUETE FRANCEINFO. Comment François Ruffin cherche à se faire une place au soleil dans l'opposition

Des projets très personnels qui parfois font grincer les dents des cadres de La France insoumise , le mouvement de Jean-Luc Mélenchon , avec qui il siège au Palais-Bourbon. Que veut vraiment François Ruffin ? "Pour l'instant, on est sur la promo du film et du bouquin. Ce qu'on fera à l'automne ? On n'en sait rien", assure son entourage. Si tous ses proches affirment qu'il n'a aucun plan de carrière, le député-reporter, comme il se surnomme parfois, continue d'engranger des soutiens et de faire grossir ses réseaux.

Bref, François Ruffin peut se passer de la presse traditionnelle, même s'il n'hésite pas à y avoir recours au coup par coup. Mais il a refusé notre proposition d'interview. La raison ? "On ne fait pas les portraits", selon son entourage. Nombre de ses proches, parmi son premier cercle, n'ont, eux non plus, pas donné suite à nos demandes. "François Ruffin limite ses apparitions médiatiques, notamment pour que ses propos ne soient pas mal interprétés", commente un responsable du Parti de gauche. Pour la sortie de son livre, le député a préféré réserver ses premières interviews à Brut et Arrêt sur Images . "Ses proches refusent la personnalisation mais en même temps, ils s'en servent", analyse Romain Mathieu, chercheur à l'Université de Lorraine.

Et pour décrocher des "crochets", François Ruffin s'y connaît : c'est un homme de combat, selon ses proches. "Il est vraiment le porte-parole des classes populaires et il n'a pas l'esprit institutionnel, c'est lié à sa personnalité", pointe la sociologue Monique Pinçont-Charlot, qui l'a soutenu dans son ascension politique."Il est profondément épris de justice. Il peut donner l'impression d'être parfois rigoriste mais ce n'est pas le cas du tout", complète son ami et avocat Benjamin Sarfati.

Mercredi 20 février, 13 heures. "Bon, bonjour". Le micro-cravate attaché à sa chemise blanche, une boîte de cartons à ses côtés, François Ruffin commence son Facebook Live , assis derrière un bureau désordonné. Les soutiens du député s'apprêtent à découvrir quelle est cette "opération coup de poing menée dans le plus grand secret" qu'il leur a promise. "Là, on n'est pas dans ma cuisine, on est chez mon éditeur, Les Arènes, poursuit le journaliste de Fakir. Pourquoi on est là ? Parce que paraît aujourd'hui mon nouveau bouquin : Ce pays que tu ne connais pas, Bienvenue en France M. Macron !". Pas peu fier de son effet de surprise, François Ruffin sort trois exemplaires de son livre adressé au chef de l'Etat.

Forcément, chez les Macronistes, on sourit beaucoup moins. "La haine, je la laisse aux extrêmes. François Ruffin en fait partie. Qu'il déverse sa haine à longueur de pages, mais je ne compte pas acheter ce livre, encore moins le lire", a balayé d'un revers d’un main le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, sur le plateau de franceinfo , fin février. "On voit bien que M. Ruffin a un agenda politique personnel. Il déploie une stratégie de communication bien rodée, qui sert ses intérêts propres et non ceux des Français", affirme à franceinfo le patron de LREM, Stanislas Guerini.

Député du MoDem, Richard Ramos est pourtant ami de François Ruffin, ce qui lui vaut certains ennuis avec ses collègues de la majorité. "On me dit : 'Tu ne devrais pas t'afficher avec lui, ce type est dangereux'. On le réduit à sa caricature", soupire-t-il. Les deux comparses ont sympathisé sur les bancs de la commission des affaires économiques, à laquelle ils appartiennent. "Je lui ai dit, il y a un an : 'Tu vas faire de Macron ta cible'. Aujourd'hui, je souris", confie-t-il. "Son livre est un livre de combat mais c'est aussi un livre, consciencieusement ou pas, qui prépare ce dont il rêve : sa confrontation personnelle du peuple de l'ultra-gauche avec Macron", ajoute-t-il.

Ses compagnons de route LFI le soutiennent tous, du moins "en on", dans sa démarche. "C'est un pamphlet, on s'adresse de manière crue dans un pamphlet, assure Manuel Bompard, directeur des campagnes de LFI et candidat aux européennes. François Ruffin n'est pas le seul à s'adresser au président, beaucoup de gens expriment une colère vis-à-vis de Macron, l'idée de mettre des mots sur cette colère est juste". "Ça me semble politiquement et journalistiquement intelligent", renchérit Eric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis.

Dimanche 2 décembre 2018, 15h40. Echarpe tricolore en bandoulière, François Ruffin a convoqué la presse non loin de l'Elysée. "Je viens rapporter ici, devant l'Elysée, l'état d'esprit de mes concitoyens", commence le député. En pleine crise des "gilets jaunes" et alors que la capitale a été, la veille, le théâtre de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, le député charge Emmanuel Macron . "L'orgueil du président de la République, sa surdité, son obstination, son absence de concessions sont une machine à haine", attaque-t-il.

François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon lors du vote de la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à prévenir les violences lors des manifestations, le 5 février 2019. (MAXPPP)

La stratégie de l'électron libre

Samedi 5 mai 2018, 15h20. Jour de la "Fête à Macron". "Viens avec nous, François !" peut-on entendre dans le cortège, avant qu'une femme, juchée sur le char de Picardie debout !, fasse clamer à la foule : "François, avec nous !". Après quelques minutes de flottement, le député prend le micro. La scène est filmée par ses équipes. "Les héros aujourd'hui, c'est vous, les héros, c'est les cheminots, les héros, c'est les Ehpad, les héros, c'est les postiers, les héros, c'est pas moi ou quelqu'un d'autre !", lance François Ruffin. Le député affiche sa satisfaction. Ce jour-là, la manifestation réunit 39 800 manifestants, selon le service de comptage Occurence, 160 000 selon LFI. François Ruffin a surtout pris de cours La France insoumise en organisant cette "Fête à Macron". "Jean-Luc Mélenchon préparait depuis plusieurs mois une grande manifestation anti-Macron pour le 13 mai sur le thème 'Un an, ça suffit !'. Mais Ruffin, l'indiscipliné, instruit aussi par l'échec de la mobilisation voulue par Mélenchon à l'automne après les ordonnances Travail, a préféré suivre son agenda personnel", indique Le Parisien. Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre le député des Bouches-du-Rhône et le trublion de Fakir ? Tous ceux que nous avons interrogés soulignent, au contraire, leur bonne entente. "Ses rapports avec Jean-Luc Mélenchon sont bons, ils discutent entre eux, il n'y a pas de concurrence", assure un responsable du Parti de gauche. Pourtant, la position singulière de François Ruffin au sein de LFI interroge. "Il est à la fois dans le mouvement puisqu'il siège au sein du groupe parlementaire et à la fois à l'extérieur parce qu'il n'a pas été investi par LFI, ce qui lui permet de faire ce qu'il veut", analyse le chercheur Romain Mathieu. "C'est un électron libre, il le revendique et il est accepté comme ça, c'est le deal. Il n'a pas envie de s'impliquer dans les luttes internes, ce qui l'incite à être assez autonome. Cela peut faire grincer des dents, certains estimant qu'il est peut-être un peu trop autonome", note le même responsable du PG. Effectivement, François Ruffin n'est pas indifférent à ce qualificatif d'"électron libre". "'Electron libre', je lis à mon sujet dans les portraits, et au milieu de cent sottises, cet épithète me paraît juste", écrit-il dans son livre.

J'appartiens à un groupe parlementaire mais, il faut l'avouer, je suis à la fois ici et ailleurs, je fais un peu bande à part. François Ruffin

"Il est trop insoumis pour être insoumis", sourit son ami, le député communiste Sébastien Jumel. François Ruffin se sent d'abord bien auprès de ses troupes, de ses réseaux. "Ce qui me fait soutenir François Ruffin, c'est le fait que j'adhère à ses idées et à sa manière de faire. Je ne pense pas qu'il puisse vivre au sein de LFI sans un certain espace de liberté et c'est l'intelligence de ce parti que de le lui laisser", raconte Anne, retraitée et bénévole à Fakir depuis trois ans. Justement, du côté de LFI, là encore, en "on", tout va bien. "Avec François, on reste dans le cadre de l'émulation et non de la concurrence. C'est une des personnalités fortes du mouvement", soutient le député Eric Cocquerel.

Il apporte à un collectif. Il est bon dans un groupe que l'on ait des personnalités qui apportent des choses un peu différentes. Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis.