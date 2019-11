DIRECT. Un an des "gilets jaunes" : regardez l’émission spéciale de franceinfo

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GILETS_JAUNES

: Il est 20h15 et voici les principales informations de la soirée :



• Enedis annonce que 190 000 foyers sont encore privés d'électricité dans la Drôme, l'Isère, l'Ardèche, le Rhône, la Loire et dans les Alpes-de-Haute-Provence.



• "J'ai subi tellement d'attaques, de dénigrements, d'insultes que vous n'allez pas me déstabiliser" : Ségolène Royal s'est expliquée sur franceinfo après les révélations de la cellule investigation de Radio France publiées aujourd'hui selon lesquelles elle use des moyens qui lui sont alloués par le Quai d'Orsay pour ses activités personnelles. L'ambassadrice des pôles a annoncé qu'elle allait porter plainte pour "diffamation".



• Les "gilets jaunes", qui peinent à mobiliser depuis des mois, ont battu le rappel des troupes pour le premier anniversaire du mouvement social ce week-end, notamment à Paris où les autorités s'attendent à "plusieurs milliers" de personnes dans les rues samedi. On fait le point sur ce qui est prévu demain par ici.

: 18 heures ! Voici le point sur l'actualité :



• Confronté à un tollé des écologistes et à l'embarras de sa majorité, le Premier ministre, Edouard Philippe, est monté au créneau pour réclamer un second vote de l'Assemblée, qui, jeudi, a adopté un amendement au budget favorisant fiscalement l'huile de palme.



• La cour d'assises de la Creuse a prononcé une peine de 17 ans de réclusion criminelle à l'encontre d'Edouard Ruaud, 40 ans, et de Céline Vialette, 34 ans, les parents de Gabin, un bébé mort à l'âge de 22 mois en 2013, des suites d'une dénutrition extrême.



• Deux nouveaux suspects dans l'enquête sur un projet d'attentat contre le président Emmanuel Macron en novembre 2018 ont été présentés à la justice en vue d'une mise en examen par un juge antiterroriste, a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information du Parisien.