Quelles vont être les réponses d'Emmanuel Macron à la crise des "gilets jaunes" ? Regardez et commentez sa conférence de presse

: Notre journaliste Margaux Duguet est dans la salle et retranscrit sur Twitter l'intervention du chef de l'Etat.

: "La première orientation, c'est de changer beaucoup en profondeur et rapidement notre démocratie, notre organisation, notre administration."

: "Notre projet national doit être plus juste, plus humain pour rassembler. (...) Ce nouveau temps de cette mandature, je veux lui assigner un objectif simple : l'espérance de progrès et demander le meilleur de lui-même à chacun pour reconstruire l'art d'être français."

: "Je crois que ces fondamentaux des deux premières années doivent se poursuivre et s'intensifier. (...) Les résultats commencent à être là."

: "Faut-il arrêter tout ce qui a été lancé depuis deux ans ? Je crois que c'est tout le contraire."

: Emmanuel Macron affirme avoir "beaucoup appris" au cours du grand débat national. Un exercice "inédit dans les démocraties contemporaines qui a permis à plusieurs millions de concitoyens de participer". "Je dois dire ma grande fierté", ajoute-t-il.

: "Nous sommes les enfants des Lumières", poursuit le chef de l'Etat en analysant le mouvement des "gilets jaunes".

: "Aujourd’hui l'ordre public doit revenir", commence le chef de l'Etat en revenant sur les six derniers mois. Mais cela "ne doit pas éclipser les justes demandes portées par ce mouvement".

: C'est donc parti pour 20 minutes de propos liminaires du chef de l'Etat.





: Le chef de l'Etat a quelques minutes de retard, mais son gouvernement est déjà en place.





: Pour suivre en direct, en vidéo et en intégralité la première conférence de presse du quinquennat d'Emmanuel Macron avec la rédaction de franceinfo, c'est ici.







: Voici des images de la salle des fêtes de l'Elysée qui accueille la conférence de presse de l'Elysée. Le coup d'envoi sera donné dans un peu plus de dix minutes.







: Le président de la République doit débuter la conférence de presse par une déclaration d'une vingtaine de minutes qui "donnera des perspectives et un cap", selon la présidence. Puis il entrera dans le détail des mesures en répondant aux questions des journalistes.

: A quoi faut-il s'attendre pour cette première conférence de presse du quinquennat d'Emmanuel Macron ? A 18 heures, le chef de l'Etat prendra place face à 320 journalistes, dont près d'un tiers de correspondants étrangers, dans la salle des fêtes de l'Elysée pour y dévoiler les enseignements tirés du grand débat.

: A moins d'une heure de la conférence de presse du président de la République, les journalistes sont entrés dans la salle de fêtes de l'Elysée. On sait déjà qu'Emmanuel Macron s'exprimera, assis derrière un bureau.