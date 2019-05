DIRECT. Les "gilets jaunes" commencent à manifester à Nantes et Lyon

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Les parents de Vincent Lambert, opposés à un arrêt des soins de leur fils, vont "engager un certain nombre de recours", annonce sur franceinfo l'un de leurs avocats Me Jérôme Triomphe.

: C'est le duo du moment entre Justin Bieber et Ed Sheeran. Dans I Don't Care, sorti hier, les deux chanteurs exaltent l'amour pour une compagne, seule à même de les aider à surmonter leurs doutes et leur anxiété.

: L'Agence nationale de la sécurité du médicament doit rendre un avis avant l'été sur les modalités de distribution du cannabis thérapeutique. Entre 300 000 et un million de personnes pourraient être concernées. Ceux qui l'utilisent déjà font comme ils peuvent, dans l'illégalité, pour soulager leurs douleurs. A lire dans cette enquête de Marion Bothorel.



: La manifestation des "gilets jaunes" à Nantes (Loire Atlantique) débute en ce moment même. Maxime Nicolle, une des principales figures du mouvement, est sur place, rapporte une journaliste de France Bleu.

: Qui a volé le chandelier de l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris ? Le prêtre de la paroisse du 6ème arrondissement de Paris a porté plainte après s'être aperçu du vol d'un chandelier en bronze, d'un cierge et d'une croix en métal doré, normalement posés sur l'autel de l'église, rapporte Le Figaro.

: Ce serait une boutade qui aurait provoqué cette affaire. Selon Ouest-France, le rapport d'enquête de l'instructeur de la LFP évoquerait une boutade entre trois joueurs amateurs à l'origine des soupçons de match truqué entre Caen et Angers, évoqués par le président de Guingamp Bertrand Desplat le samedi 13 avril.

: Seuls seize survivants ont pu être repêchés. Une soixantaine de migrants ont péri dans le naufrage de leur embarcation dans la nuit de jeudi à vendredi 10 mai au large de la Tunisie. Les naufragés étaient en majorité originaires du Bangladesh.

: Au Pérou, les autorités vont limiter l'accès des touristes au Machu Picchu. La raison ? Le fort passage des visiteurs use les pierres.

: Sur l'A75, en Lozère, les gendarmes ont contrôlé une Ferrari à 248 km/h ! Le conducteur anglais a expliqué qu'il se rendait à Barcelone, pour assister au Grand prix de Formule 1 qui se déroule ce week-end.



: "Le docteur Sanchez du CHU de Reims vient d'annoncer" vendredi "à la famille de Vincent Lambert qu'il mettrait sa décision du 9 avril 2018 à exécution la semaine du 20 mai 2019, sans autre précision", indiquent les avocats dans un communiqué transmis à l'AFP. Le 24 avril, le Conseil d'Etat avait validé la décision médicale d'interrompre les traitements de M. Lambert.

: Le médecin de Vincent Lambert annonce l'arrêt des traitements la semaine du 20 mai.

: "On voulait remercier les autorités françaises et celles du Burkina d'avoir participé à notre libération pour que nous soyons loin de tout cet enfer que nous avons vécu", a déclaré un des deux ex-otage français libérés dans le nord du Burkina Faso, Laurent Lassimouillas. (FRANCE 2

: Une voiture a percuté un tramway ce matin à Nantes (Loire-Atlantique), faisant quatre blessés, dont deux enfants, rapporte France Bleu Loire Océan.

: A midi, on fait le point sur l'actualité de ce samedi :



• L'un des ex-otages français au Burkina Faso a présenté ses "condoléances" aux familles des deux soldats morts pour les "libérer de cet enfer". Le récit de leur libération est à lire ici.



A bientôt six mois de mobilisation, les "gilets jaunes" appellent à manifester pour la 26e fois samedi, avec des points de ralliement "nationaux" à Lyon et Nantes, où les autorités redoutent la présence de casseurs.



• L'Assemblée a adopté cette nuit en première lecture le projet de loi encadrant la restauration de Notre-Dame, dont les délais réduits et les dérogations envisagées aux règles ont fait l'objet d'âpres débats.





• La 34e liste pour les européennes a-t-elle été validée hors délai par le ministère de l'Intérieur ? La demande de candidature de la liste "Une Europe au service des peuples" a bien été déposée à temps. Mais elle a été jugée incomplète par le ministère de l'Intérieur et le Conseil d'Etat qui ont, comme la loi l'autorise, accordé un délai aux candidats pour corriger leur dossier. A lire dans notre article.

: Il a donné un avant-goût de sa performance. Bilal Hassani a répété sa chanson, Roi, et sa chorégraphie sur la scène de l'Eurovision à Tel Aviv, en Israël. Le candidat français a rendez-vous avec son public en finale du concours de chant, samedi prochain. Il n'a plus qu'une semaine pour peaufiner sa performance, qui sera à vivre en direct sur France 2.



: L'un des deux ex-otages français remercie "les autorités françaises et celles du Burkina" pour l'opération de libération.

: Le rapace qui avait "fugué" d'un parc animalier du Finistère retrouvé vivant à 600 km, dans le Loiret.Le pygargue à tête blanche passait difficilement inaperçu avec ses 2,20 mètres d'envergure. Le rapace a été "retrouvé par des agents communaux sur le bord d'une route du Loiret, dans la commune d'Amilly, en train de dévorer un cadavre de chat probablement tué par des voitures", a expliqué Pierre Poussard, le gérant du parc animalier.

: Les deux ex-otages français et l'ex-otage coréenne sont arrivés ce matin au palais présidentiel de Kosyam à Ouagadougou, où ils devaient s'entretenir avec le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré.

: #OTAGES "Toutes nos pensées vont aux familles des soldats et aux soldats qui ont perdu la vie", déclare l'un des deux ex-otages.

: Bonjour @anonyme ! Leur arrivée est prévue sur l'aéroport de Velizy-Villacoublay (Yvelines) vers 18 heures.

: Bonjour franceinfo, sait-on quand les otages arriveront en France ?

: Le commissariat de Montauban (Tarn-et-Garonne) lance un appel à témoins pour retrouver une jeune autiste qui n'a plus donné signe de vie depuis jeudi. Plus d'informations dans cet article de nos collègues de France 3 Occitanie.



: Des "gilets jaunes" de Besançon et Marseille notamment sont attendus à Lyon. La préfecture du Rhône a élargi le périmètre d'interdiction de la manifestation à quatre zones commerçantes. Idem à Nantes, où le préfet de Loire-Atlantique Claude d'Harcourt anticipe "le rassemblement de 500 membres de l'ultra-gauche". "Nous aurons un niveau de forces de l'ordre inédit", a-t-il annoncé sans en préciser les effectifs.

: Si ce samedi s'annonce relativement calme, une dizaine de stations de métro et de RER seront fermées à Paris pour le 26e samedi de mobilisation. Le détail est à retrouver chez nos confrères de France 3 Ile-de-France.

: Record de pluie sur la région parisienne ces dernières heures. Selon la Chaîne météo, entre vendredi, 8 heures, et ce samedi, 8 heures, 43,8 mm de pluie sont tombés à Paris, où il tombe en moyenne 57 mm... sur tout le mois de mai. Au total, depuis le début du mois, près de 80 mm de pluie sont tombés à Paris.

: Qui étaient les deux militaires français morts lors de l'opération de libération des otages au Burkina Faso ? Les détails dans notre article.



: Vous avez vu circuler une information qui vous interpelle, vous doutez de sa véracité ? Signalez-la dans les commentaires avec #vraioufake, nos journalistes la vérifieront.













: Que va-t-il se passer pour les deux ex-otages après leur arrivée en France ? Un agent de la DGSE va les interroger pour qu'ils reconstituent une "carte" de leur détention et de leurs ravisseurs, explique dans Le Figaro Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro et ex-otage en Irak.

: Mais tu es mignon toi ! Ce bébé jaguar est né le 20 mars dernier au zoo de Tlaxcala, au Mexique.



: Une nouvelle lourde accusation contre Christian Quesada. Le grand gagnant des "12 coups de midi" sur TF1 est accusé d'attouchements par une femme qui a porté plainte contre lui.

: "En moyenne, on a une baisse de fréquentation de la Presqu'Île de Lyon de 10 à 15%, poursuit-il, sachant que certains secteurs comme la Place Bellecour ont été beaucoup plus impactés", poursuit Clément Chevalier. "Un certain nombre de commerçants indépendants souffrent, n'ont plus de trésorerie, certains ont même dû se séparer de leurs collaborateurs."

: Une perte de chiffre d'affaire estimée à 40 millions d'euros pour les commerçants lyonnais. C'est la somme avancée ce matin sur franceinfo par Clément Chevalier, directeur de "Tendance Presqu’Île", l'association de développement économique du centre-ville de Lyon, alors que débute le 26e samedi de mobilisation.

: Bonjour @Phil14 ! Le cargo saoudien Bahri-Yanbu, attendu depuis plusieurs jours au Havre, où il devait procéder à un chargement d’armes, ne fera finalement pas escale dans le port français.

: Bonjour, avez-vous des nouvelles concernant le cargo qui devait charger du matériel militaire au Havre pour l'Arabie saoudite ?

: La pluie tombera encore toute la journée, surtout au nord-est. Voici le programme pour ce matin :







Et cet après-midi :













: La Voix du Nord lance l'alerte sur les sables mouvants en baie de Canche, près du Touquet (Pas-de-Calais). "Les enlisements sont réguliers et inquiètent les secours", rapporte le quotidien régional.





: A deux semaines des élections, Libération estime qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen font "main basse" sur la campagne. Face à la menace d'une victoire du Rassemblement national, le chef de l'Etat "se pose en seul rempart, au risque d'occulter l'objectif premier du scrutin : le projet européen".







: D'ailleurs, chaque année, plusieurs milliards d'euros de niches fiscales de particuliers ne sont pas exploités, relève TacoTax, une société de conseil en ligne pour déclarer ses revenus, citée par Le Parisien. Méconnus, ou trop fastidieux à déclarer, plusieurs avantages sont oubliés par les Français.

: Avant que le café ne soit froid, on jette un œil à vos journaux. Le Parisien se penche sur les niches fiscales et propose un guide pour vous aider à vous y retrouver.





: Des grenades lacrymogènes plus puissantes sont-elles utilisées contre les "gilets jaunes" lors des manifestations ? Sur Facebook, des internautes dénoncent l'emploi par les forces de l'ordre d'un gaz qui serait "plus puissant" qu'à l'accoutumée. Mais les observateurs sur le terrain mettent plutôt en cause les pratiques des policiers. A lire ici.

: Les Etats-Unis accentuent leur pression sur l'Iran. Le Pentagone a annoncé, vendredi 10 mai, l'envoi au Moyen-Orient d'un navire de guerre transportant des véhicules, notamment amphibies, et d'une batterie de missiles Patriot.

: Bonjour @anonyme ! Le documentaire fonctionne bien chez moi, mais je me permets de le poster de nouveau ici. Yoann Lemaire s'est fait virer de son club amateur en 2010, après avoir révélé qu’il était homosexuel. Avec Footballeur et homo, au cœur du tabou, un documentaire réalisé avec Michel Royer et diffusé mardi 14 mai dans "Infrarouge", sur France 2, l'ancien joueur interroge les rapports compliqués entre le sport et l'homosexualité, l’homophobie et la différence.



: Hello ! Impossible de voir le documentaire Footballeur et homo promis en avant-première sur votre article ???! Merci !

: Au delà de l'émotion, le ministre des Affaires étrangères a déploré, sur Europe 1, les risques pris par les otages. "La zone où étaient nos compatriotes était considérée depuis déjà pas mal de temps comme une zone rouge, c'est-à-dire une zone où il ne faut pas aller, où l'on prend des risques majeurs en allant", a souligné Jean-Yves Le Drian. "Je pense qu'il faut que tous ceux qui veulent faire du tourisme dans ces pays s'informent auparavant de ce qu'on appelle les 'conseils aux voyageurs' (...)."