DIRECT. Grève : des manifestants ont bloqué une entrée du marché de Rungis

Ce qu'il faut savoir

"Il y aura des défilés jaunes et rouges" dans une trentaine de départements, assure Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. La CGT organise, mardi 5 février, une "grève nationale de 24 heures" et des manifestations, pour réclamer hausse des salaires et justice fiscale. A ses côtés des syndicats Solidaires et FO, le parti de La France Insoumise, mais aussi des "gilets jaunes".

Premiers blocages à Rungis. Dans la nuit de lundi à mardi, le mouvement a débuté au marché international de Rungis (Val-de-Marne). Quelque 200 à 300 "gilets jaunes" et manifestants munis de drapeaux de la CGT ont bloqué dans le calme l'une des quatre entrées du marché.

Plus de 160 manifestations prévues. De nombreux préavis de grève ont été déposés, notamment dans la fonction publique (DGCCRF), à la RATP ou à la SNCF. Outre les revendications sociales, certains défileront d'ailleurs pour défendre "la liberté de manifester". Cette journée tombe en effet le jour où doit être votée la "loi anti-casseurs", qui donnera la possibilité aux préfets de prononcer des interdictions de manifester, un dispositif vivement critiqué, y compris au sein de la majorité.

Transports, écoles, administrations… Franceinfo détaille les perturbations prévues lors de cette journée d'actions, dans cet article.