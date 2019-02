DIRECT. Grand débat national : Emmanuel Macron reçoit des responsables politiques à l'Elysée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GRAND_DEBAT

: "Nous on est 'gilets jaunes' depuis quarante ans !", s'agace Aboubakar Sakanoko, travailleur social et militant associatif à Grigny (Essonne). Franceinfo est allé à la rencontre d'élus et de représentants d'associations de l'Essonne où doit se rendre Emmanuel Macron, ce soir, dans le cadre du grand débat.

: "Notre devoir c'est d'essayer de faire passer des messages au président. Il faut espérer que pour une fois et Bercy et tous ces ministères (…) finissent par nous entendre et comprendre qu'il y a des besoins particuliers".



Sur franceinfo, le maire LR d'Evry-Courconnes s'est exprimé sur la venue d'Emmanuel Macron dans sa ville. Le président de la République est attendu dans cette commune de l'Essonne dans le cadre du grand débat.

: Bonjour @Sami21, Emmanuel Macron a prévu de rencontrer à partir de 17 heures "des maires et des députés d'Ile-de-France ayant des quartiers politique de la ville sur leurs territoires, ainsi que des acteurs associatifs et citoyens essonniens impliqués dans la politique de la ville, pour un débat sur les attentes des habitants de ces quartiers", selon l’Elysée.

: Bonjour à toute la rédaction de France Info. Quels seront les sujets abordés lors du déplacement du Président de la République cet après-midi à Evry ?

: "Si Emmanuel Macron perd ce référendum, il faudra qu'il en tire les conséquences, il faudra qu'il parte". Invité de franceinfo, l'eurodéputé LR, Philippe Juvin, s'est exprimé sur le potentiel référendum qu'Emmanuel Macron pourrait organiser à l'issue du grand débat national.



: Bonjour @Dyl, Emmanuel Macron a d'abord lancé, le 15 janvier, le grand débat en se rendant à Grand Bourgtheroulde, dans l'Eure, pour rencontrer des élus. Trois jours plus tard, le président de la République s'est rendu à Souillac, dans le Lot, toujours pour débattre avec des maires. La semaine suivante, celui-ci était l'invité surprise d'un débat citoyen organisé à Bourg-de-Péage, dans la Drôme. Vendredi, il a débattu avec des élus d'Outre-mer mais à l'Elysée. Et ce soir, il se rend donc à Evry-Courcouronnes, dans l'Essonne.

: # Emmanuel Macron à fait combien de régions ? Merci de me répondre France Info.

: Des associations agissant auprès de personnes handicapées mentales, malades psychiques, autistes et personnes âgées dépendantes vont participer au grand débat national afin de faire entendre leurs voix, a appris franceinfo auprès du think tank Cercle Vulnérabilités et Société.







: Suppression du relèvement du seuil de revente à perte (SRP), allongement de la durée de garantie légale, régulation des dépassements d'honoraires : l'UFC-Que Choisir a décidé de contribuer au grand débat national en proposant lundi "douze mesures concrètes" en faveur du pouvoir d'achat. Vous pouvez les retrouver ici.