DIRECT. "Gilets jaunes" : plus de 1 000 manifestants à Amiens, les forces de l'ordre prises pour cible

Ce qu'il faut savoir

Après un 27e samedi de mobilisation au plus bas, les "gilets jaunes" comptent sur les élections européennes pour se relancer. Des appels à manifester ont été lancés pour le samedi 25 mai partout en France, notamment à Toulouse, Montpellier et Lyon. Plusieurs événements ont également été annoncés à Paris. Suivez la situation dans notre direct.

Rassemblement à Amiens. Des "gilets jaunes" sont rassemblés dans la capitale picarde pour, disent-ils, "venir chercher Macron" chez lui. "Puisqu'on nous empêche de prendre le palais de Macron, nous prendrons donc sa ville", ont-ils expliqué sur la page Facebook de l'événement.

A Paris, les Champs-Elysées interdits. Comme chaque semaine depuis quelques mois, la préfecture de police de Paris a pris un arrêté interdisant de manifestation les secteurs des Champs-Elysées, de l'Assemblée nationale et de Notre-Dame de Paris. Sur le groupe Facebook "La France énervée", celui sur lequel Eric Drouet, figure du mouvement, avait annoncé faire une pause, une simple photo de la tour Eiffel a été publiée avec un message : "Paris 9 heures samedi 25 mai".

Soixante-quatre interpellations dans la capitale. C'est ce qu'a annoncé la préfecture de police de Paris à la mi-journée, précisant avoir réalisé 5 026 contrôles préventifs.

Mobilisation au plus bas ? Le 18 mai, six mois après le début de la contestation, le mouvement avait connu sa plus faible mobilisation. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 15 500 personnes avaient manifesté en France, parmi lesquels 1 600 qui s'étaient rassemblés dans la capitale.