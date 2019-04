DIRECT. Les "gilets jaunes" dans la rue pour leur 21e samedi de mobilisation

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GILETS_JAUNES

: Un cortège de "gilets jaunes" s'est élancé à Rouen, rapporte un journaliste suivant la manifestation. Quelque 200 "gilets jaunes" sont présents, selon ce dernier. Un premier face à face a eu lieu avec les forces de l'ordre au niveau du théâtre des arts. Quelques "tensions, mais pas de lacrymogènes", précise ce journaliste.

: Où les rassemblements seront-ils interdits aujourd'hui, pour le 21e samedi de mobilisation des "gilets jaunes" ? Pour la troisième semaine consécutive, des interdictions de manifester sur les Champs-Elysées, la place de l'Etoile, et dans un vaste périmètre comprenant l'Elysée et l'Assemblée nationale, ont été reconduites. En dehors de Paris, les autorités ont également diffusé des interdictions de manifester dans les centres-villes de Rouen, d'Auxerre et de Bourg-en-Bresse, mais aussi place du Capitole à Toulouse.

: A quoi faut-il s'attendre pour le 21e samedi de mobilisation des "gilets jaunes" ? Deux manifestations déclarées à Paris sont attendues, l'une entre République et la Défense, l'autre entre la gare Montparnasse et le bassin de la Villette. Des rassemblements sont également prévus à Rouen, Lille, Lyon, Dijon, Nice, Montpellier, Bordeaux ou encore Toulouse.Tous les détails dans notre article.







(ALAIN PITTON / NURPHOTO)



: Commençons la matinée avec un premier point sur l'actualité :



21e samedi de mobilisation pour le mouvement des "gilets jaunes". Deux manifestations sont prévues à Paris, et d'autres rassemblements sont attendus à Lyon, Lille, Nice, Bordeaux ou encore Toulouse. Des "gilets jaunes" sont également réunis à Saint-Nazaire, pour une seconde "Assemblée des assemblées".



Sept des neuf accusés de l'affaire "Air Cocaïne" ont été condamnés par la cour d'assises spéciale à des peines allant jusqu'à 18 ans de prison hier. Les pilotes, Bruno Odos et Pascal Fauret, ont été condamnés à six ans de prison.



De nombreux Algériens sont de nouveau descendus dans la rue hier pour une nouvelle mobilisation, trois jours après le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Ils refusent toute implication des anciens fidèles du président dans la transition politique.





Dans une lettre envoyée au président du Conseil européen, Donald Tusk, la Première ministre britannique Theresa May a demandé un report du Brexit jusqu'au 30 juin. Une demande "prématurée" selon l'Elysée, faute de "plan clair".