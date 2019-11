DIRECT. Gilets jaunes : forte mobilisation attendue pour l'anniversaire du mouvement

Ce qu'il faut savoir

Où en est le mouvement des Gilets jaunes, un an après la première manifestation ? Les appels à descendre dans la rue et à se rassembler à Paris, samedi 16 novembre, se sont multipliés sur Facebook, à l'occasion du premier anniversaire du mouvement. Des rassemblements et défilés sont prévus partout en France, dès 10h samedi matin, et "plusieurs milliers" de personnes sont attendues dans la capitale. Suivez en direct la situation avec franceinfo.

Sur les réseaux sociaux, là où le mouvement est né, "l'acte 53" promet quelque 270 actions sur le week-end, partout en France. De quoi raviver la flamme, alors que les dernières manifestations en date n'ont rassemblée que quelques milliers de personnes ? Lors du samedi inaugural, le 17 novembre 2018, 282 000 manifestants avaient été recensés.

A Paris, plusieurs périmètres ont été interdits à la manifestation, dont les Champs-Elysées et leurs alentours. Différents rassemblements sont prévus : l'événement le plus suivi sur Facebook, qui rassemble plus de 5 300 participants et 7 000 personnes, annonce un "anniversaire sur les Champs-Elysées" dès 10h, et un "barrage filtrant" autour du rond-point de l'Etoile.

Les figures du mouvements sont éparpillées. Eric Drouet a publié une vidéo appelant à un rassemblement non déclaré, "hors de la zone interdite" mais visant à rallier l'avenue des Champs-Elysées. Priscillia Ludosky sera quant à elle en tête d'un cortège déclaré, qui partira de la place d'Italie à 14h. Une autre manifestation autorisée partira de Montmartre à 10h, pour rejoindre la place de la Bastille, et sera guidée par Sophie Tissier et le collectif des "Policiers en colère".

D'autres actions de blocage et mobilisations sont attendues partout en France, notamment à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse.

Côté forces de l'ordre, le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé un "dispositif adapté". Une source sécuritaire a annoncé à l'AFP que "plusieurs milliers de personnes" sont attendues à Paris, pour un "samedi compliqué". Une mobilisation importante est également attendue sur l'ensemble du territoire, mais bien loin de l'ampleur des manifestations de décembre et janvier derniers.