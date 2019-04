DIRECT. 23e journée de mobilisation des "gilets jaunes" : trafic du métro perturbé à Paris et secteurs à éviter

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GILETS_JAUNES

: Cette enquête de Kocila Makdeche vous plonge donc dans l'univers des "black blocs". Mais qui sont et que veulent ces militants d'ultragauche vêtus de noir ? Voici l'article à lire pour comprendre cette mouvance.









: Cette participation n'allait pourtant pas de soi. Les premiers samedis, beaucoup ont hésité à s'investir dans le mouvement, soupçonné d'être proche de l'extrême droite. "Il y a eu des débats dans nos cercles, raconte Mathias, un militant anarchiste parisien. Certains refusaient de défiler avec des gens considérés comme peu fréquentables, d'autres affirmaient qu'il fallait au contraire occuper le terrain." C'est à lire ici.













: "Nous vivons tous dans des situations de précarité quotidienne et combattons les mêmes choses : une société capitaliste violente et inégalitaire, entretenue par les gouvernements. C'est logique qu'on soit là."



Plusieurs militants de la gauche radicale et insurrectionnelle m'ont expliqué les raisons de leur engagement auprès des "gilets jaunes".









: Lorsque les militants des "black blocs" ont débarqué sur les Champs-Elysées, le 16 mars, ils ont été copieusement applaudis par les "gilets jaunes". Simple camaraderie entre manifestants ou véritable rapprochement politique ? J'ai enquêté sur la place qu'occupent ces militants de gauche radicale dans les cortèges de "gilets jaunes".









: Plus de 60 000 policiers sont déployés dans toute la France pour la 23e journée de mobilisation des "gilets jaunes". Au total, quelque 5 000 policiers et gendarmes seront déployés dans la capitale. Suivez la situation dans notre direct.

: Attention, le trafic est même partiellement interrompu sur plusieurs lignes :



Sur la 1, entre La Défense et Châtelet.





Sur la 6, entre Charles de Gaulle-Etoile et Trocadéro.



• Sur la 8, entre La Motte-Picquet Grenelle et Richelieu-Drouot.





• Sur la 9, entre Trocadéro et Saint-Augustin.





• Sur la 12, entre Sèvres-Babylone et Saint-Lazare.





• Sur la 13, entre Duroc et Saint-Lazare.

: Difficile d'arriver au travail ce matin, car de nombreuses stations de métro à Paris sont fermées à la demande de la préfecture depuis 8 heures, à cause de la 23e journée de mobilisation des "gilets jaunes". On vous détaille les fermetures dans cet article.

: Voici les principaux titres d'actualité à neuf heures.



Les "gilets jaunes" ont lancé à Emmanuel Macron un nouvel "ultimatum" avec un appel national à manifester aujourd'hui à Paris, où les autorités redoutent le retour des "casseurs". Voici pourquoi cette journée s'annonce tendue.





A Paris, les secteurs des Champs-Elysées et de Notre-Dame sont interdits à la manifestation. Par ailleurs, le trafic du métro est très fortement perturbé avec de nombreuses stations fermées.



Bison Futé voit rouge sur les routes en ce week-end de Pâques. De nombreux embouteillages sont à prévoir.



Après la trêve politique imposée par l'incendie de Notre-Dame, Emmanuel Macron se prépare à défendre face aux Français jeudi prochain ses réponses au grand débat, déjà en bonne partie dévoilées par la presse.