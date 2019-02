DIRECT. "Gilets jaunes" : des manifestations en ordre dispersé à Paris et en régions pour le 13e samedi de mobilisation

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GILETS_JAUNES

: En Seine-Maritime, environ 70 "gilets jaunes" se sont rassemblés ce matin sur le rond-point central du centre commercial de Tourville-la-Rivière au sud de Rouen, a constaté France Bleu Normandie, et bloquent l'accès du centre aux voitures.

: Depuis le 17 novembre, plus de 9 000 tirs de LBD ont été comptabilisés. Selon les "gilets jaunes", 33 personnes ont été blessées rien qu'à Paris, victimes de ces tirs. Des tirs qui, dans 90% des cas, ne proviennent ni des gendarmes mobiles ni des CRS, mais d'unités de police. D'ailleurs, si l'IGPN, la police des polices, a été saisie de 116 enquêtes, l’Inspection générale de la gendarmerie nationale, l’IGGN, n’en est saisie d’aucune.

: Cadre légal, manipulation, tirs sur des cibles… À quoi ressemble la formation au maniement des lanceurs de balles de défense ? Alors que de nombreuses personnes critiquent l'utilisation de ces armes dans les manifestations des "gilets jaunes", franceinfo a rencontré un formateur de la gendarmerie.

: Luigi Di Maio, le leader du Mouvement 5 étoiles (M5S), a rencontré des "gilets jaunes", le 5 février, à Montargis (Loiret) - c'est d'ailleurs l'un des griefs du gouvernement français à l'origine de la querelle diplomatique entre Paris et Rome. Franceinfo vous explique dans cet article pourquoi la formation antisystème tend la main aux protestataires français.









Faisons tout de suite un point sur l'actualité de ce samedi 9 février :



• Pour la treizième fois, les "gilets jaunes" vont se mobiliser aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, plusieurs points de rassemblements sont prévus à Paris et partout en France. Nous vous expliquons à quoi il faut s'attendre pour cette nouvelle journée.



• Le parquet a requis la relaxe des médias et des femmes ayant accusé Denis Baupin d'agression sexuelle ou de harcèlement et qui sont poursuivis en diffamation par l'ancien député.



• Juan Guaido, autoproclamé président par intérim du Venezuela, s'est dit prêt, si nécessaire, à autoriser une intervention militaire des Etats-Unis pour forcer le chef de l'Etat Nicolas Maduro à quitter le pouvoir et mettre fin à la crise humanitaire dans le pays.





• La femme souffrant de problèmes psychiatriques, soupçonnée d'avoir volontairement déclenché en début de semaine l'incendie d'un immeuble parisien qui a fait dix morts et 96 blessés, a été mise en examen hier soir et placée en détention provisoire.