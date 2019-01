DIRECT. A Paris, les "gilets jaunes" se rassemblent sur l'esplanade des Invalides

Ce qu'il faut savoir

Nouvelle journée d'action pour les "gilets jaunes". Des manifestants vont défiler pour la dixième fois dans la rue samedi 19 janvier, et leur mobilisation sera particulièrement scrutée, quelques jours après le lancement par Emmanuel Macron du grand débat national censé canaliser la colère inédite exprimée depuis deux mois. A Paris, les manifestants se regroupent sur l'esplanade des Invalides. Suivez en direct l'évolution de la situation avec franceinfo.

La mobilisation va-t-elle se tasser ou rebondir ? Plus de 80 000 personnes avaient été recensées samedi dernier par le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en nette hausse, comparé aux 50 000 manifestants comptabilisés par les autorités la semaine précédente, sans toutefois atteindre les centaines de milliers rassemblés en novembre ou décembre.

Début du défilé parisien à 11 heures. A Paris, des "gilets jaunes" dont Eric Drouet, une de leurs voix les plus connues, ont donné rendez-vous sur l'esplanade des Invalides vers 11 heures avec une ambition : "Le million à Paris !". L'événement partagé par Eric Drouet sur Facebook esquisse toutefois un cortège plus modeste samedi matin, avec 2 600 participants annoncés et 14 000 personnes "intéressées".

Des rassemblements dans toute la France. Plusieurs rassemblements sont également annoncés à Bordeaux (Gironde), Toulouse (Haute-Garonne), Marseille (Bouches-du-Rhône), Lyon (Rhône), Saint-Etienne (Loire), Roanne (Loire), Valence (Drôme), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Montélimar (Drôme), Dijon (Côte-d'Or), Nevers (Nièvre), Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), Toulon (Var), Avignon (Vaucluse) ou Béziers.

La polémique sur les violences policières enfle. Dans la capitale, les organisateurs invitent les participants à amener "une fleur ou une bougie en hommage" aux personnes tuées ou blessées "pour (leur) cause" depuis le début du mouvement le 17 novembre. Ce mot d'ordre, nouveau pour un rassemblement dans la capitale, ponctue une semaine marquée par une vive polémique sur l'usage du lanceur de balle de défense (LBD) par les forces de l'ordre et les blessures graves subies par de nombreux manifestants.