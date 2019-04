DIRECT. "Gilets jaunes" : Toulouse, "capitale" du 22e samedi de mobilisation

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GILETS_JAUNES

: Le parquet de Jean-Michel Prêtre est notamment mis en cause pour avoir décidé de confier l'enquête sur les blessures de la septuagénaire à la sûreté départementale dont la cheffe est la compagne du commissaire chargé du commandement ce jour-là.

: Jean-Michel Prêtre devra finalement rendre des comptes. Le ministère de la Justice exige des explications de la part du procureur de Nice mis en cause dans sa gestion controversée de l'affaire de la militante Geneviève Legay, blessée fin mars lors d'une manifestation de "gilets jaunes".

: Et puisque ce qui va sans dire va mieux en s'écrivant, nous suivrons bien sûr en direct ici même les événements notables de cette journée de mobilisation des "gilets jaunes", bien aidés par nos confrères de France 3 et France Bleu Occitanie (que je salue au passage 👋).

: Outre Paris, c'est donc à Toulouse (Haute-Garonne) que la mobilisation des "gilets jaunes" devrait être la plus importante aujourd'hui. Les figures du mouvement Priscillia Ludosky et Maxime "Fly Rider" Nicolle ont annoncé leur présence dans la Ville rose. Nous vous indiquons à quoi il faut s'attendre dans un article.









(EDOUARD RICHARD / HANS LUCAS / AFP)



: On s'étire, on se sert une boisson chaude, et on commence avec le premier point sur l'actualité de ce samedi :



• Pour leur 22e samedi consécutif de manifestations, les "gilets jaunes" vont tenter de faire nombre à Toulouse, "capitale" proclamée de la mobilisation, qui est d'ailleurs la première sous le coup de la loi dite anticasseur ciblée par les manifestants.





• Après l'Italie et l'Angleterre, la France : le match de Ligue 1 entre Dijon et Amiens a été interrompu plusieurs minutes hier en raison de cris racistes visant un joueur noir amiénois.



• Un cortège monstre a défilé dans une ambiance plus tendue qu'à l'accoutumée, hier à Alger. Des heurts ont éclaté entre la police et les manifestants, qui réclament le départ des proches d'Abdelaziz Bouteflika.



• Au lendemain de la destitution d'Omar el-Béchir au Soudan, le chef du conseil militaire de transition désormais aux commandes du pays a renoncé au pouvoir hier soir et nommé un autre militaire pour lui succéder. Une décision accueillie par des scènes de joie des manifestants à Khartoum.