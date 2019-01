DIRECT. Après la lettre aux Français d'Emmanuel Macron, derniers ajustements à la veille du Grand débat national

Ce qu'il faut savoir

"Ce n'est ni une élection, ni un référendum", prévient Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français dévoilée dimanche 13 janvier au soir. Empêtré dans la crise des "gilets jaunes", le chef de l'Etat appelle "le plus grand nombre de Français" à participer au Grand débat national qui doit débuter mardi 15 janvier. A la veille de son coup d'envoi, suivez les derniers préparatifs avec franceinfo.



Emmanuel Macron sur le terrain. Dès mardi, le chef de l'Etat doit lancer ce Grand débat national depuis une petite commune de l'Eure, Grand Bourgtheroulde, aux côtés de 600 maires et élus de Normandie. Il multipliera ensuite les déplacements pendant deux mois pour inciter les Français à se saisir de l'opportunité de dialoguer et "rendra compte directement" du débat dans le mois suivant sa fin.

Edouard Philippe doit préciser les contours de la consultation dans un communiqué attendu lundi en deuxième partie de journée. Le pilotage reste à définir, après la défection de la présidente de la Commission nationale du débat public, Chantal Jouanno.

La consultation est contestée avant même d'être lancée. Pour Benjamin Cauchy, porte-parole des "Gilets jaunes libres", l'issue du débat "est déjà connue. Circulez y a rien à voir nous dit Emmanuel Macron. Quel manque de respect". "Le grand débat ? Une grande diversion", a tancé de son côté le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dimanche soir sur Twitter. "On refait le débat de la présidentielle mais le gouvernement fixe les conclusions".

Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro, publié la semaine dernière, 81% des Français ont entendu parler du débat, mais 77% estiment qu'il ne sera pas mené "de façon indépendante du pouvoir" et 70% s'attendent à ce qu'il ne soit pas utile pour le pays.