1er-Mai : plus de 7 400 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris, annonce Christophe Castaner

: "Demain à Paris, un dispositif fort sera mis en place, plus de 7 400 policiers et gendarmes seront mobilisés", poursuit le ministre qui précise que les "fauteurs de troubles" seront "systématiquement interpellés".

: "C'est pour Paris que notre préoccupation est la plus forte (...) d'après les informations dont nous disposons, 1 000 à 2 000 activistes radicaux, possiblement renforcés d'individus venant de l'étranger, devraient être tentés de venir semer le désordre et la violence."









: "Ceux qui y prennent part seront protégés par les forces de sécurité. Manifester librement, c'est manifester en étant protégés. Mais nous avons des inquiétudes : ces deux dernières années, les rendez-vous du 1er-Mai ont donné lieu à la venue de nombre d'ultras", poursuit Christophe Castaner.



: "Le refus de la violence par les syndicats est net, sans ambiguïtés."

: Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, donne une conférence de presse sur l'organisation de la journée du 1er-Mai. Vous pouvez la suivre ici.

: Un an après l'affaire, un "Benalla Bloc" devrait défiler demain pour "faire un pied de nez au gouvernement". L'initiative a été partagée sur Facebook par l'organisation altermondialiste Attac. Plus de détails dans notre article.









