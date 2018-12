Climat : le succès de la grande marche

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Ils s’étaient réunis pour le climat. Samedi 8 décembre, des milliers de personnes marchaient pour le climat à Paris. Déguisés en animaux en voie d’extinction, sur des airs de samba, ou tout simplement en vert, ils faisaient "la fête" pour défendre le climat en réponse aux tensions des "gilets jaunes". Parmi eux, des écologistes de longue date qui expriment les mêmes revendications.

Main dans la main

Parmi les manifestants, des "gilets jaunes" donc. Une présence qui ne choque personne. "Je suis climat et société. Et je me bats pour la société qui part en c******* et pour le climat qui part en c******* ", clame un manifestant. Tous prônent le dialogue. La taxe carbone aurait pu les diviser, mais cela ne semble pas être le cas. Son gel n’est absolument pas pointé du doigt parmi les revendications, car pour eux il faut la financer autrement, à commencer "par rendre l’ISF", disent-ils. Une manifestation à succès pour les organisateurs qui avancent la présence de 17 1000 personnes, soit beaucoup plus que lors de la dernière marche.

