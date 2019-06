Cagnotte Leetchi pour l'ex-boxeur Dettinger : la justice réexaminera l'affaire le 9 décembre

Dans son ordonnance, le juge des référés estime que la décision ne relève pas de lui. C'est le tribunal de grande instance de Paris qui tranchera en fin d'année.

La justice réexaminera le 9 décembre la demande de l'ex-boxeur Christophe Dettinger, qui réclame le versement de sa cagnotte, bloquée depuis le 8 janvier par la plateforme Leetchi, a appris franceinfo de sources concordantes.

La justice civile devait se prononcer mercredi 19 juin mais dans une ordonnance de référé que franceinfo a consulté, elle déclare qu'"une telle appréciation, de par sa complexité, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés". Le dossier sera donc réexaminé le 9 décembre au cours d'une audience civile devant le tribunal de grande instance de Paris, où sera également étudiée la demande de dommages et intérêts des époux Dettinger. Ces derniers réclament trois millions d'euros à Leetchi.

La cagnotte avait atteint 145 000 euros

La cagnotte avait été créée en soutien à Christophe Dettinger, filmé en train de frapper deux gendarmes lors du huitième samedi de mobilisation des "gilets jaunes", le 5 janvier à Paris. Devenu un symbole du mouvement, il a été condamné en février à un an de prison ferme, aménageable en semi-liberté, et 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve. Juste après la diffusion de la vidéo en janvier, les dons avaient afflué, atteignant 145 000 euros. Mais dès le 8 janvier, la plateforme, vivement critiquée jusqu'au sein du gouvernement qui dénonçait une apologie de la violence contre les forces de l'ordre, avait fermé la cagnotte et bloqué l'argent.

Des participants à cette cagnotte ont par ailleurs porté plainte contre Leetchi, qu'ils accusent d'avoir "détourné les fonds". Une enquête pour abus de confiance a été ouverte à Paris le 9 mai. Il y a 66 plaignants à ce jour, selon leur avocate Laurence Léger, qui est aussi celle des époux Dettinger.