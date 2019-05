"Attaque" à la Pitié-Salpêtrière : "M. Castaner est un menteur en plus d'être un incompétent", accuse Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon a réagi jeudi aux propos tenus la veille par le ministre de l'Intérieur qui a évoqué une "attaque" pour qualifier l'intrusion de manifestants dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, en marge de la manifestation du 1er-Mai.

Jean-Luc Mélenchon affirme jeudi 2 mai au micro de franceinfo qu'"Il n'y a jamais eu d'attaque" à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière mercredi à Paris en marge de la manifestation du 1er-Mai. Dans la soirée, le ministère de l'Intérieur avait dénoncé une tentative d'intrusion de plusieurs dizaines de manifestants dans un service de réanimation. "Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger", avait notamment écrit Christophe Castaner sur Twitter.

"Monsieur Castaner est un menteur en plus d'être un incompétent, accuse Jean-Luc Mélenchon. Il s'est précipité hier soir sur les plateaux de télévision pour faire croire à une attaque d'un hôpital. Le mot attaque, c'est très grave. Cela veut dire que des gens délibèrent de prendre d'assaut un hôpital. Naturellement, ce n'est pas vrai", affirme le chef de file de La France insoumise.

Et le ministre a donc essayé d'instrumentaliser les journalistes et les plateaux de télévision pour leur faire croire quelque chose qui n'existait pas. Il n'y a jamais eu d'attaque.Jean-Luc Mélenchonà franceinfo

"Il y avait, poursuit-il, des gens qui ont couru à l'endroit où ils pouvaient se réfugier parce que tout le secteur avait été 'nassé' et il y avait des gaz lacrymogènes partout. Donc, les gens ne savaient pas où aller. Ils se sont précipités là en se disant nous sommes en sûreté. Ça ne s'appelle pas une attaque. Enfin, il faut quand même peser ses mots. Moi quand je vous dis que le ministre est un menteur je pèse mes mots", assure Jean-Luc Mélenchon.

Jean-Luc Mélenchon : "M. Castaner est un menteur en plus d'être un incompétent" --'-- --'--