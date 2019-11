69% des Français jugent le mouvement des "gilets jaunes" justifié et 58% estiment qu'il leur a profité, selon un sondage

Les Français attendent toutefois des réformes plus rapides après le mouvement des "gilets jaunes" nous enseigne ce sondage Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo, publié jeudi.

69% des Français jugent le mouvement des "gilets jaunes" justifié, selon un sondage* Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 14 novembre. Il y a un an, 74% des Français trouvaient justifié l'appel au blocage des routes dans une enquête Odoxa-Dentsu Consulting publiée le 16 novembre 2018.

Dans le détail, 29% des sondés le juge tout à fait justifié, 40% plutôt justifié. 18% le trouve plutôt pas justifié et 13% pas du tout justifié. Seuls les sympathisants de La République en marche estiment majoritairement que ce mouvement n'est pas justifié. Pour le reste, les sympathisants des autres formations politiques – tous bords confondus – approuvent majoritairement ce mouvement.

Un mouvement qui a "fait avancer les choses"

Autre enseignement de cette enquête, 58% des Français dans leur ensemble estiment que ce mouvement a plutôt été "une bonne chose pour eux". Ce chiffre monte à 68% pour les catégories dites "populaires".

71% des Français interrogés estiment que le mouvement des "gilets jaunes" a été plutôt une bonne chose pour les Français les plus modestes. 60% qu'il a été utile pour la démocratie et le débat. En revanche, 65% des personnes interrogées pensent que cette mobilisation a été plutôt "une mauvaise chose" pour l'économie et 73% plutôt une mauvaise chose pour l'image de la France à l'étranger.

Emmanuel Macron et le gouvernement ont fait de plusieurs concessions après ce mouvement. Il y a eu par exemple le grand débat national ou l'octroi de 17 milliards d'euros à destination des classes moyennes et populaires. Très majoritairement, à 64%, les sondés pensent qu'Emmanuel Macron et le gouvernement n'ont pas assez tenu compte du mouvement des "gilets jaunes". 23% estiment qu'ils ont tenu compte de cette mobilisation "juste comme il fallait" et 13% pensent qu'ils ont "trop tenu compte" de ce mouvement. Sans surprise, seuls les sympathisants LREM pensent majoritairement qu'Emmanuel Macron et le gouvernement ont eu la bonne attitude.

Des réformes trop lentes

Enfin, toujours selon ce sondage, les Français sont très partagés sur le devenir des réformes en matière économique – retraites et assurance chômage. 36% souhaitent que le président de la République et le gouvernement accélèrent le rythme des réformes, 36% qu'ils le ralentissent et 28% qu'ils le maintiennent au rythme actuel.

*Sondage pour franceinfo et Le Figaro réalisé sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française interrogés par internet les 13 et 14 novembre.