Lors de la manifestation du 1er-Mai, samedi à Paris, une camionnette de la CGT a été attaquée et vandalisée. Un tag "CGT collabo" a été inscrit sur la carrosserie. "Au moment d’arriver sur la place de la Nation, la camionnette et les militants autour ont été agressés, par une centaine ou 200 individus, je ne sais pas qui ils sont et pourquoi", raconte Sébastien, militant du syndicat. À ce moment-là, des individus cagoulés et des gilets jaunes prennent à partie les militants, et des bagarres éclatent. Le service d’ordre de la CGT, débordé, se replie mais la camionnette se retrouve coincée entre la foule et les barrages de police. Les insultes fusent.



Un bilan "inacceptable"

En tout, 21 militants ont été blessés, selon la CGT. Un bilan "inacceptable" pour le syndicat. Marlène Schiappa, interviewée dimanche matin sur Franceinfo, estime que les manifestations "rassemblent de moins en moins de monde mais sont de plus en plus violentes (...) y compris en direction des organisateurs eux-mêmes". Le ministère de l'Intérieur signale également sept blessés du côté des forces de l’ordre.