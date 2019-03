Éthiopie : un avion s'écrase avec 157 personnes à son bord

Le vol ET352 devait relier Addis-Abeba (Éthiopie) à Nairobi (Kenya), mais l'appareil de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé à 62 km de l'aéroport de la capitale éthiopienne après seulement six minutes de vol, dimanche 10 mars. À bord du Boeing 737, 149 passagers et huit membres d'équipage. La télévision d'État éthiopienne annonce qu'il n'y aurait aucun survivant.

Les causes de l'accident sont encore inconnues

Dans la capitale kenyane, où l'avion devait atterrir à 10h30 heure locale, c'est l'incompréhension. "Quand on est arrivés, on a regardé les tableaux d'affichage qui indiquaient que le vol d'Addis-Abeba s'était posé tout à l'heure, nous n'étions pas inquiets. Mais quelques minutes plus tard, on a vu sur Facebook et Twitter qu'il y avait eu un crash en Éthiopie", explique un homme interrogé. Les causes de ce crash sont pour l'heure inconnues. Ethiopian Airlines a indiqué que l'appareil avait été mis en service en octobre dernier.