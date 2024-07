En Allemagne, le trafic est suspendu à l'aéroport de Francfort après une intrusion de militants écologistes

Des appareils cloués au sol. En raison de l'intrusion de militants écologistes, le trafic à l'aéroport de Francfort, le premier d'Allemagne, est perturbé, jeudi 25 juillet. Tous les décollages et atterrissages sont suspendus à Francfort, précise l'aéroport sur le réseau social X. Les vols à destination de la métropole du centre de l'Allemagne sont détournés vers d'autres aéroports, est-il également précisé.

L'action a été revendiquée par les militants du groupe Letzte Generation (Dernière génération), auteur de nombreuses actions spectaculaires au nom de la défense du climat. Cette fois-ci, cette action est menée pour réclamer "au gouvernement allemand de participer à l'élaboration et à la signature d'un accord international juridiquement contraignant qui réglemente l'abandon global du pétrole, du gaz et du charbon d'ici 2030".

✈️ Heute: Flughafen Frankfurt.



Die weitere Förderung und Verbrennung von Öl, Gas und Kohle ist eine Bedrohung unserer Existenz.



Wir haben uns international zusammengeschlossen:



Raus aus den Fossilen bis 2030! #FossilFuelTreaty @_oilkills https://t.co/kZd68Hc4Nx pic.twitter.com/920CBlB22k — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 25, 2024

"Six manifestants se sont servis de petites pinces pour faire des ouvertures dans les grillages (de l'aéroport ndlr) et sont arrivés à pied, à vélo et en skateboard à différents points autour des pistes de décollage et d'atterrissage", explique un communiqué du groupe. De son côté, la police n'a pu préciser le nombre d'activistes présents sur le tarmac, ni la durée de l'intervention.

Cette action militante s'inscrit dans le cadre d'une campagne internationale menée avec d'autres organisations, disent-ils encore. Mercredi, plusieurs organisations écologistes avaient mené des actions contre des aéroports en Europe, notamment l'aéroport londonien d'Heathrow, le premier d'Europe, et à l'aéroport de Cologne en Allemagne.