Écotaxe : les billets d'avion plus chers en 2020 ?

En 2020, vous risquez de payer vos billets d'avion plus cher. L'écotaxe va faire son retour. À partir de 1,50 € en classe économique pour les vols intérieurs et en Europe au départ de la France et jusqu'à 18 € hors Union européenne, en classe affaire. Objectif du gouvernement : 180 millions d'euros de recette par an. Un moyen de financer d'autres transports du quotidien comme l'entretien du réseau ferroviaire, mais aussi les routes et les pistes cyclables.

Les correspondances exemptées

Pour Air France, cette taxe pourrait mettre en difficulté toutes les compagnies qui opèrent dans l'hexagone. Une mesure également critiquée par l'opposition. "Les billets d'avion aujourd’hui sont déjà surtaxés", estime Éric Woerth, député LR. Seuls les vols vers la Corse, l'Outre-mer et les correspondances seront exemptés de cette taxe.

