Direct Accident de bus mortel dans les Yvelines : le ministre des Transports exprime son "immense douleur"

#YVELINES Quelques précisions sur le très grave accident survenu ce matin sur la D113, dans les Yvelines. L'autobus transportait une cinquantaine de passagers, explique la préfecture dans un communiqué, et le drame s'est déroulé à hauteur de Mézières-sur-Seine. Plus de 90 pompiers, sept équipes médicales et 20 véhicules de secours sont sur place. Deux hélicoptères (SAMU et Sécurité civile) interviennent pour évacuer les blessés en urgence absolue. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été déclenchée.