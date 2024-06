Direct Rassemblement interdit contre l'autoroute A69 : moins de 2 000 personnes mobilisées dans le Tarn, selon les autorités

#A69 Plusieurs milliers d'opposants écologistes sont dans le Tarn pour le rassemblement contre l'autoroute A69 Castres-Toulouse. Selon le préfet du département, qui a fait un point à la mi-journée, 2 500 à 3 000 personnes, dont 300 à 400 cagoulées "et habillées en noir", sont présentes. "On dénombre 1 100 véhicules légers sur le site de Puylaurens", précise le préfet qui ajoute que 1 600 policiers et gendarmes sont mobilisés.

(ED JONES / AFP)