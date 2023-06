Direct Manifestation contre la LGV Lyon-Turin : le cortège interrompu, quelques heurts entre des opposants et les forces de l'ordre

#LYON_TURIN Bonjour Au lieu de parler des manifestants, de leur nombre et de la violence vous pourriez nous présenter les avantages et les inconvénients des deux possibilités pour rejoindre Lyon et Turin qui s'opposent, à savoir le projet de construction d'une nouvelle ligne ou l'optimisation de la ligne "historique". Avec un bon résumé comme vous savez les faire, tout le monde pourrait se faire une opinion. Merci et bonne fin d'après-midi.