Des lignes de métro et de tram vont circuler toute la nuit à Paris

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé une phase de test au "Parisien", samedi. Elle doit durer six mois.

Les noctambules parisiens et les touristes vont pouvoir faire la fête jusqu'au petit matin. A Paris, certaines lignes de métro et de tramway vont circuler toute la nuit, a annoncé au Parisien Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, dévoilant une phase de test qui va durer six mois.

Dès septembre 2019, et jusqu'au mois de mars 2020, un soir par mois, des lignes vont circuler sans interruption du samedi 5h30 au dimanche soir 00h30. Les jours concernés sont déjà fixés. Il s'agit du samedi 14 septembre, du samedi 12 octobre, du samedi 9 novembre, du mardi 31 décembre, du samedi 11 janvier, du samedi 8 février et du samedi 7 mars, précise Le Parisien.

Seules certaines stations ouvertes

Pour le métro, ce sont les lignes 1, 2, 5, 6, 9 et 14 qui sont concernées. "Les tramways sur les Maréchaux (T3a et T3b) ainsi que le T2 (porte de Versailles-Pont de Bezons) seront ouverts également", ajoute encore Le Parisien.

Comme pour les dispositifs mis en place pour la Saint-Sylvestre, la fête de la musique ou encore la Nuit blanche, seules certaines stations des lignes impliquées seront ouvertes. "Il y en aura environ 75 d’ouvertes lors de ces nuits. Les arrêts précis sont en cours de définition avec la RATP", écrit Le Parisien. Et de souligner : "Il est probable que plusieurs stations en correspondance avec des lignes restées fermées, plus difficiles à sécuriser, ne seront pas ouvertes."

Valérie Pécresse ajoute que les Noctiliens seront renforcés pendant ces nuits afin que les Franciliens plus éloignés du centre de la capitale puissent également en profiter.