Contrôleur de bus menacé en Isère : le trafic des bus et tramways reprendra jeudi dans la métropole de Grenoble

Les agents du réseau de transports en commun de la métropole grenobloise exerçaient leur droit de retrait depuis mardi et l'agression d'un de leur collègue.

Le trafic des bus et tramways reprendra jeudi 7 novembre à Grenoble et dans la métropole, indique mercredi France Bleu Isère. Les agents du réseau de transports en commun de la métropole grenobloise M'Tag ont voté mercredi lors d'une assemblée générale pour une reprise du travail. Ils exerçaient leur droit de retrait depuis mardi et l'agression d'un de leur collègue.

Les différentes réunions qui ont eu lieu depuis mardi avec la direction ont été infructueuses. Celle-ci juge le droit de retrait des salariés injustifié et affirme avoir pris des mesures suffisantes après l'agression d'un contrôleur de bus. De leur côté, les syndicats dénoncent le fait que leur droit de retrait ne soit pas reconnu et que des retenues sur salaires soient effectuées. Les salariés envisagent, via une intersyndicale, un mouvement de grève dans le courant du mois de décembre.

Mardi matin, un contrôleur de bus a été menacé avec une arme à feu par un homme circulant sur un vélo électrique à Echirolles (Isère).