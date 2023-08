Circulation : un panneau spécial pour le covoiturage

N. Poitevin, O. Feniet, A. Etienne, T. Germain, H. Strobel, C. Ricco

Sous forme de losange blanc sur fond bleu, le panneau indique que, sur des tranches horaires données, seuls certains types de véhicules, transportant au moins deux personnes, peuvent circuler sur la voie. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.

Sur les routes de France, vous l’avez peut-être déjà croisé. Un losange blanc sur fond bleu ou lumineux. Il se répand dans les métropoles comme à Lyon, Grenoble ou Strasbourg, mais savez-vous à quoi il correspond ? Le panneau indique une voie réservée au covoiturage, avec des créneaux horaires bien définis à respecter. Le matin de 6h à 10h, et le soir de 16h à 19h, ne peuvent circuler dans cette voie que les voitures avec au moins deux personnes à bord, les transports en commun, les taxis, les voitures à très faibles émissions et les motards avec un passager. Lyon est la première ville ayant expérimenté l'affichage en 2020 et la mesure est plutôt bien reçue.

Le losange à Paris après les JO

Avec le losange, les métropoles comptent bien encourager le covoiturage. Plus de passagers dans un seul véhicule, c'est moins de bouchons et moins de pollution. Mais à Lyon (Rhône), peu de conducteurs respectent la règle. Pourtant, en cas de contrôle, vous risquez 135 euros d'amende. Bientôt, des dispositifs seront installés pour détecter combien de personnes se trouvent à bord. Le losange a déjà été adopté à Grenoble (Isère) et à Nantes (Loire-Atlantique). Des travaux ont commencé à Rennes. Le périphérique parisien devrait suivre après les Jeux olympiques 2024.