CARTE. A Paris, en fauteuil roulant, mieux vaut oublier le métro

Prendre le métro à Paris quand on se déplace en fauteuil roulant ? Bon courage. Bertrand Lambert, journaliste à France 3 Paris Ile-de-France, a partagé cette carte du syndicat Ile-de-France Mobilités qui liste les stations accessibles aux personnes à mobilité réduite. Seule la ligne 14 – la plus récente – est équipée d'ascenseurs, de passages élargis, de voitures à plancher plat et de plain-pied avec le quai, ainsi que du personnel formé à l'accompagnement des personnes à mobilité réduite.

La carte qui fait froid dans le dos : voilà à quoi ressemble le plan de métro lorsque vous êtes handicapé ♿️

Seules les stations vertes sont accessibles en toute autonomie

Une seule ligne de métro, mais l'ensemble des bus

Bertrand Lambert a découvert cette carte en préparant une émission de "Parigo", diffusée le 28 avril sur France 3 Paris Ile-de-France, deux jours avant la journée mondiale de la mobilité et de l'accessibilité. "L'accessibilité du métro est complexe pour les fauteuils roulants, car le métro est ancien, explique le journaliste. Mais celui de Madrid aussi, et toutes les stations y sont accessibles".

Plan pour les voyageurs en fauteuil roulant réalisé par le Stif. (STIF)

Les utilisateurs de fauteuil roulant peuvent aujourd'hui emprunter "l'ensemble du réseau Bus parisien (63 lignes), plus de 70% du réseau bus de banlieue (soit plus de 200 lignes), 63 gares RER sur les 65 que compte le réseau RATP, l'ensemble des lignes de tramway ainsi que la ligne 14 du métro", explique la RATP sur son site. La RATP s'est engagée à rendre accessibles tous ses bus d'ici 2022, signalait Le Parisien il y a deux ans, ainsi que toutes les lignes de métro prolongées (11, 12 et 14).