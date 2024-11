Budget 2025 : l'abandon du plan vélo est "totalement inacceptable" pour les collectivités territoriales

Des dizaines de collectivités ont appelé mercredi 6 novembre le gouvernement à maintenir le financement du "plan vélo", supprimé dans le budget 2025, sans quoi des centaines de projets risquent d'être stoppés net. "La suppression pure et simple d'une politique publique prometteuse, efficace et nécessaire est juste totalement inacceptable", lancent dans une lettre ouverte l'association Vélo et territoires et le Club des villes et territoires cyclables et marchables (CVTCM), qui réunissent des communes, départements et régions.

En 2023, Elisabeth Borne avait promis la poursuite de son plan vélo avec 2 milliards d'euros jusqu'en 2027, avec une attention particulière aux zones rurales et périurbaines. Les 304 millions d'euros alloués au "Fonds mobilités actives" ont été supprimés dans le projet de budget 2025, parmi les mesures prises pour limiter le déficit. Les projets d'aménagements comme des pistes cyclables, préparés et déposés par plus de 400 territoires, risquent ainsi de rester lettre morte, dénoncent les associations de collectivités.

"On se sent démunis et assez en colère", a lancé mercredi Françoise Rossignol, présidente du CVTCM, en marge des 28e Rencontres Vélo et Territoires qui ont ouvert mercredi à Vannes (Morbihan). "Ça va nous mettre un coup d'arrêt pour trois à quatre ans", le temps de relancer les projets après les élections municipales de 2026, a déclaré François Cuillerier pour l'Association des maires de France. Comme lui, une quarantaine de collectivités ont déjà signé la lettre, a déclaré l'association Vélo et territoires.