Bas-Rhin : le déraillement du TGV Colmar-Paris en 2020 dû à l'instabilité du talus, selon les experts

Le bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) a rendu vendredi son rapport final concernant l'accidant ferroviaire qui avait fait 22 blessés en mars 2020.

Près de deux ans après le déraillement à Ingenheim (Bas-Rhin) du TGV reliant Colmar à Paris, le bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) a rendu vendredi 28 janvier son rapport final. Selon France Bleu Alsace, les conclusions mettent en cause l'instabilité du talus sur lequel ce train à grande vitesse a déraillé en mars 2020, alors qu'il circulait à 284 km/h. L'accident avait fait 22 blessés, dont le conducteur, hospitalisé dans un état grave au moment des faits. "La cause immédiate du déraillement du TGV est le heurt du dépôt de matériau sur la voie provenant du glissement du talus adjacent", indique France Bleu Alsace.

Le talus a glissé à cause de "son instabilité", expliquent les experts. Il est constitué d'argiles du Domérien, un matériau dont le "comportement est évolutif dans le temps", notamment en cas d'apport en eau élevé. Les experts pointent donc du doigt "la faiblesse des reconnaissances des sols au moment de la conception". Le rapport révèle aussi que plusieurs effondrements de ce type sont survenus en cours du chantier de terrassement.

Les experts du BEA recommandent notamment une amélioration des méthodes de surveillance des déblais et des ouvrages de drainage, une meilleure reconnaissance des sols pour les lignes nouvelles et le parachèvement de la mise en sécurité des talus présentant le même risque sur cette ligne à grande vitesse est-européenne.