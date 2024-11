Autoroutes : les péages augmentent de près d’1%

L'épilogue d’un bras de fer entre le ministre des Transports et les sociétés d’autoroute. Celui-ci avait exprimé sa volonté de réinventer le modèle des concessions actuelles. Le prix des péages n’augmentera finalement que de 0,92% en 2025, une progression inférieure à l’inflation.

Prendre l’autoroute va coûter un peu plus cher à partir du 1er février 2025. En moyenne, les tickets des péages vont augmenter de 0,92 %, un peu moins que l’inflation. Les années passées, les hausses avaient été plus importantes, comme en 2023 avec une augmentation de 4,75 % ou en 2024 avec une hausse de 3 %. Le ministère des Transports parle d’une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des Français.

Une augmentation qui aurait pu être plus élevée

Dans le détail, l’augmentation diffère en fonction des réseaux d’autoroutes : plus 1,14 % avec SAPN en Normandie, plus 1,10 % pour AREA dans le Sud-Est, plus de 1,08 % pour APPR et plus 0,85 % pour SANEF dans le Nord-Est, par exemple. Les sociétés d’autoroute avaient menacé d’augmenter beaucoup plus leur tarif car elles sont soumises à une nouvelle taxe de 450 millions d’euros sur la transition écologique. Mais l’État avait prévu le coup et les en a empêchés.

