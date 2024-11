Autoroutes : les péages augmentent de près d’1%

Une nouvelle augmentation des péages est à venir en France avec une hausse de près d’1% en moyenne. Elle sera applicable dès février 2025.

Prendre l’autoroute va coûter un peu plus cher à partir du 1er février 2025. En moyenne, les tickets des péages vont augmenter de 0,92 %, un peu moins que l’inflation. Les années passées, les hausses avaient été plus importantes, comme en 2023 avec une augmentation de 4,75 % ou en 2024 avec une hausse de 3 %. Le ministère des Transports parle d’une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des Français.

Des tarifs différents en fonction des réseaux

Dans le détail, l’augmentation diffère en fonction des réseaux d’autoroutes : plus 1,14 % avec SAPN en Normandie, plus 1,10 % pour AREA dans le Sud-Est, plus 1,08 % pour APPR et plus 0,85 % pour SANEF dans le Nord-Est, par exemple. Les tarifs décidés par les concessionnaires autoroutiers sont plus faibles que prévu. Aujourd’hui, les prix des péages sont aussi composés à 40 % de taxes perçues par l’État.

