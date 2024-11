Autoroutes : la fin des barrières de péage sur l'A13 programmée le 11 décembre

La fin des barrières de péage sur l'A13 est programmée au 11 décembre, indique mercredi 27 novembre France Bleu Normandie. Dans le détail, la suppression des barrières prendra deux nuits entre le 9 et le 11 décembre selon la Sanef, le gestionnaire de l'axe autoroutier qui relie Caen à Paris. Le dispositif entrera en fonction dans la nuit du 9 au 10 décembre pour les péages situés sur l'A13 (Buchelay, Heudebouville, Incarville, Beuzeville et Dozulé) et la nuit suivante pour les péages aux entrées et aux sorties de cet axe autoroutier.

Mi-novembre, le directeur général du groupe concessionnaire d'autoroutes Sanef, Arnaud Quémard, avait déclaré sur franceinfo que dans la première quinzaine de décembre, l'ensemble de l'A13 allait être converti au dispositif des péages en flux libre, sans préciser la date.

Les automobilistes continueront de payer mais après le trajet, sur le site internet de la Sanef. Des portiques équipés de caméras enregistreront les plaques d'immatriculation des véhicules, permettant ainsi d'établir la somme à payer.

200 personnes mobilisées pour la bascule de l'A13 en flux libre

Pour les nuits de mise en service du flux libre sur l’A13, plus de 200 personnes seront mobilisées sur le terrain. Les conditions de circulation seront modifiées pendant la bascule de l’A13 en flux libre. Des itinéraires de déviation et une signalisation sur le terrain seront déployés à l’approche de chaque site de péage, afin d’accompagner et guider les conducteurs.