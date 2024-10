Automobile : après la voiture, l'électrique à la conquête du marché des poids lourds

Alors que le Mondial de l'Auto démarre lundi 14 octobre à Paris et exposera sûrement de nombreux véhicules électriques, les poids lourds eux aussi passent à l'électrique. Pour des camions qui traversent parfois la France ou l'Europe, la question de l'autonomie se pose, et comme pour les voitures il y a quelques années, des bornes s'installent désormais sur les aires d'autoroute.

On en trouve effectivement de plus en plus notamment sur l'axe Paris-Lyon, environ tous les 150km, et ce n'est que le début explique Arnaud de Fremicourt, en charge des poids lourds électriques chez Engie. "Nous, on a prévu des stations qui soient extensibles. Donc on a d'emblée plus de puissance que nécessaire, les raccordements sur le réseau électrique sont aussi plus importants, ce qui permet très facilement de rajouter des bornes."

"Les travaux devraient commencer dans les semaines ou les mois qui viennent pour avoir jusqu'à six camions". Arnaud de Fremicourt à franceinfo

L'objectif est évidemment écologique avec en ligne de mire la neutralité carbone à l'horizon 2050. "L'électrique permet de décarboner en moyenne entre 60 et 70% par rapport au même camion au diesel", assure-t-il.

Des trajets courts

Pour les constructeurs, les poids lourds électriques commencent toutefois à peine à être une réalité. "Aujourd'hui ça représente environ 1,5% des volumes de véhicules lourds vendus sur l'Europe", reconnaît François Savoye, vice président électromobilité chez Renault trucks. Il admet que pour l'heure cette solution convient aux transporteurs qui se cantonnent à des trajets relativement courts et régionaux. Traverser l'Europe en électrique, ce n'est pas pour tout de suite.

"On n'est pas encore sur des applications itinérantes de véhicules qui partent du dépôt plusieurs jours et typiquement pour des trajets Barcelone-Amsterdam. Mais ça, c'est plutôt l'avenir. Pour que ces applications puissent se déployer, le maillage de bornes de recharge publiques est un élément absolument clef". Pour l'instant, seulement une vingtaine de stations de rechargement pour camions existent en France.