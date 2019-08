A la campagne, les trajets sont cinq fois plus longs en transports en commun qu'en voiture

Sur 120 itinéraires tirés au sort en France, en Allemagne et en Espagne, c'est dans l'Hexagone que la situation en zone rurale se révèle la plus compliquée, notamment sur les courtes distances.

L'information ne surprendra pas les habitants des zones rurales françaises, mais elle a le mérite de comparer leur situation à celle d'autres pays européens. Selon une étude de l’Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST) dévoilée mercredi 7 août par Le Figaro, la dépendance à la voiture apparaît particulièrement forte à la campagne, faute de transports en commun suffisamment performants.

Quelque 120 itinéraires tirés au sort dans trois pays – la France, l'Allemagne et l'Espagne – ont été analysés, montrant que les difficultés sont plus fortes dans l'Hexagone que chez nos voisins. "En zone rurale, la faiblesse de l’offre de transport en commun amène à un état de dépendance automobile quasiment total", constate Alain Sauvant, le directeur de l’AQST, dans le quotidien.

Des difficultés sur les courtes distances

L'étude de l'AQST montre que les difficultés à se déplacer en transports en commun sont d'autant plus fortes sur les courtes distances. Pour rejoindre une ville située dans un rayon de 50 km, la durée moyenne des déplacements est de 198 minutes en France, contre 130 minutes en Espagne et 126 en Allemagne.

Pour rejoindre une ville située dans un rayon de 50km, les horaires de départ ou de retour sont par ailleurs bien moins nombreux en France que chez nos voisins. Si un Français en zone rurale "saute dans le bus, puis le train, comme c’est souvent le cas, il est contraint d’attendre, car rien n’est programmé pour que tout s’enchaîne convenablement" pointe le Figaro.

"Près de deux fois plus long qu'en Allemagne"

Alors que les temps de transfert sur les trajets sont de 80 minutes environ en France, ils sont "près de deux fois plus longs qu’en Allemagne et près de 30 minutes plus longs qu’en Espagne" précise l’étude. En conséquence, les temps de trajets en zone rurale en France sont 5,3 fois plus longs en transports en commun qu’en voiture, conclut l'étude. Soit quasiment le double par rapport aux deux autres pays voisins.

"Les différents transporteurs ou autorités coordinatrices pourraient sûrement mieux coordonner les horaires entre les différents modes de déplacements utilisés et réduire ainsi les temps de transfert. Ce travail collectif aurait un véritable impact positif sur la qualité du service" estime Alain Sauvant dans le Figaro.

Seule consolation, le prix. Sur une distance de 50 km, les Français paient environ 14,80 euros, contre 39,50 euros en Allemagne et 24,30 euros en Espagne.