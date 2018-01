Nord : Toyota annonce la création de 700 CDI dans son usine d'Onnaing

"Si Toyota décide d'investir [...] ici c'est parce que vous êtes bons", a lancé Emmanuel Macron aux salariés de l'usine automobile.

Bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Lundi 22 janvier, le constructeur automobile japonais Toyota a annoncé un investissement de 400 millions d'euros pour son usine d'Onnaing (Nord), ainsi que la création de 700 emplois. Une annonce réalisée par Luciano Biondo, le directeur de l'usine, aux côtés d'Emmanuel Macron. "Si Toyota décide d'investir (...) ici, c'est parce que vous êtes bons", a lancé le président de la République, aux salariés de Toyota.

"Il y a ici un dialogue social exemplaire"

Dans le détail, il s'agit de 300 millions d'euros d'investissements "purs" pour le site et 100 millions de frais annexes. "Des coups durs, il y en aura d'autres dans le pays... Si ça se passe bien ici, c'est parce qu'il y a vous, il y a ici un dialogue social exemplaire dans l'entreprise, a expliqué Emmanuel Macron aux salariés. Il n'y a pas de secrets, l'Etat peut faire beaucoup de choses pour aider, mais ne peut pas se substituer".

Salariés de Toyota applaudissent le lancement du projet et emmanuel macron pic.twitter.com/qSbMqwDoNX — France Bleu Nord (@fbleunord) 22 janvier 2018

Le vice-président Monde de Toyota, Didier Leroy, s'est aussi réjoui de cette décision : "Je suis non seulement très heureux [de la décision d'investissement] mais c'est moi qui ai pris la décision, au Japon où je suis le plus souvent." "On va moderniser le site, où certains équipements sont là depuis l'origine", a-t-il promis.